A prisión quinto implicado en muerte de doctora por herencia familiar

La Ceiba, Atlántida

Jelting James Romero Greenwood, quinto implicado en el secuestro y posterior muerte de la doctora Cristina Guadalupe Ponce Martínez (de 47 años), fue remitido a la Granja Penal de El Porvenir, Atlántida, en el norte de Honduras. Romero Greenwood (de 27) fue capturado por agentes de la Policía Antisecuestro en la colonia Pizatti, en la ciudad de La Ceiba. Sobre él pesaba una orden de captura emitida hace cinco años por los juzgados ceibeños por los delitos de secuestro agravado y homicidio.

El cuerpo de la doctora fue hallado una semana después, en estado de descomposición, en la calle principal de la colonia Villa Neen, en La Ceiba. Según se conoció, los secuestradores habían exigido un millón de lempiras por su liberación, y se supo que los familiares realizaron un primer pago de una suma no especificada. De acuerdo con lo manifestado por familiares, Cristina Ponce desapareció el 5 de diciembre de 2020. La última vez que la vieron fue cuando salía en su vehículo del parqueo de un supermercado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Los parientes interpusieron la denuncia y la Policía Antisecuestros asumió las investigaciones, con la hipótesis inicial de secuestro y la disputa de una herencia familiar como posible móvil.

Hermana detrás del secuestro

Días después, la Policía capturó a la hermana de la víctima, Lidia Ponce Martínez; su pareja sentimental, Gemie Romero; y el hijo de este, identificado como Brayan Leeforfd. Los tres aceptaron su participación en el secuestro de Cristina Guadalupe Ponce, doctora en medicina, y fueron sentenciados a cadena perpetua.