  1. Inicio
  2. · Sucesos

A prisión quinto implicado en muerte de doctora por herencia familiar

La Policía Antisecuestro capturó a Jelting James Romero, señalado como presunto responsable del secuestro de la doctora Cristina Guadalupe Ponce, un caso que conmocionó a todo el país.

  • 19 de noviembre de 2025 a las 15:53 -
  • Carlos Molina
A prisión quinto implicado en muerte de doctora por herencia familiar

Jelting James Romero Greenwood, técnico en informática, habría eliminado los registros de comunicación entre la hermana y la víctima antes de perpetrar el secuestro y asesinato. Cristina Ponce laboraba en una clínica médica de La Ceiba, a la hora del secuestro se dirigía para su vivienda tras salir de un supermercado.

 Foto: Cortesía
La Ceiba, Atlántida

Jelting James Romero Greenwood, quinto implicado en el secuestro y posterior muerte de la doctora Cristina Guadalupe Ponce Martínez (de 47 años), fue remitido a la Granja Penal de El Porvenir, Atlántida, en el norte de Honduras.

Romero Greenwood (de 27) fue capturado por agentes de la Policía Antisecuestro en la colonia Pizatti, en la ciudad de La Ceiba. Sobre él pesaba una orden de captura emitida hace cinco años por los juzgados ceibeños por los delitos de secuestro agravado y homicidio.

Cadena perpetua a hondureña por matar a su hermana doctora

El cuerpo de la doctora fue hallado una semana después, en estado de descomposición, en la calle principal de la colonia Villa Neen, en La Ceiba.

Según se conoció, los secuestradores habían exigido un millón de lempiras por su liberación, y se supo que los familiares realizaron un primer pago de una suma no especificada.

De acuerdo con lo manifestado por familiares, Cristina Ponce desapareció el 5 de diciembre de 2020. La última vez que la vieron fue cuando salía en su vehículo del parqueo de un supermercado.

Los parientes interpusieron la denuncia y la Policía Antisecuestros asumió las investigaciones, con la hipótesis inicial de secuestro y la disputa de una herencia familiar como posible móvil.

Hermana detrás del secuestro

Días después, la Policía capturó a la hermana de la víctima, Lidia Ponce Martínez; su pareja sentimental, Gemie Romero; y el hijo de este, identificado como Brayan Leeforfd.

Los tres aceptaron su participación en el secuestro de Cristina Guadalupe Ponce, doctora en medicina, y fueron sentenciados a cadena perpetua.

Pleito por herencia: “Nos vamos, pero antes destruimos la casa”

También fue detenida una cuarta persona, señalada como quien ejecutó el secuestro por instrucciones de la hermana de la víctima y sus cómplices.

El hechor admitió que habían planificado el crimen y reveló el sitio donde abandonaron los restos de Ponce.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias