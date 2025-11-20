Allanamientos en SPS en busca de una red criminal dedicada a delitos cibernéticos

Este jueves se desarrollan cuatro allanamientos en diferentes puntos de San Pedro Sula con el propósito de capturar a integrantes de una red involucrada en delitos cibernéticos, quienes sustrajeron diversas sumas de dinero de cuentas bancarias pertenecientes a usuarios de una cooperativa, detalla el Ministerio Público.
De acuerdo con las investigaciones, "entre noviembre y diciembre de 2023, se detectó por parte de la cooperativa la realización de varias transferencias ACH en línea de cuentas bancarias de clientes, sin la debida autorización, y que estos fondos fueron recibidos en otras instituciones financieras cuyas cuentas están a nombre de terceras personas".
Asimismo, se devela que los responsables de estos delitos son miembros de una célula criminal que, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, están asociados para acceder sin autorización a sistemas informáticos y drenar fondos de cuentas bancarias, además de suplantar identidades para defraudar a las víctimas.
Debido a esta razón, las personas capturadas serán acusadas por "receptación del delito de estafa y asociación para delinquir y, una vez habidos, serán remitidos hasta Tegucigalpa, para ser presentados en el juzgado en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción".
Estas operaciones realizadas por la FEPROSI y la ATIC se llevan a cabo en el contexto del Día Internacional de la Seguridad Informática, cuya finalidad es resguardar la información digital, y, en el caso del Ministerio Público, asegurar la correcta aplicación de la ley en este tipo de situaciones.