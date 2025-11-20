Allanamientos en SPS en busca de una red criminal dedicada a delitos cibernéticos

San Pedro Sula

Este jueves se desarrollan cuatro allanamientos en diferentes puntos de San Pedro Sula con el propósito de capturar a integrantes de una red involucrada en delitos cibernéticos, quienes sustrajeron diversas sumas de dinero de cuentas bancarias pertenecientes a usuarios de una cooperativa, detalla el Ministerio Público. ​​​​​

De acuerdo con las investigaciones, "entre noviembre y diciembre de 2023, se detectó por parte de la cooperativa la realización de varias transferencias ACH en línea de cuentas bancarias de clientes, sin la debida autorización, y que estos fondos fueron recibidos en otras instituciones financieras cuyas cuentas están a nombre de terceras personas".

Asimismo, se devela que los responsables de estos delitos son miembros de una célula criminal que, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, están asociados para acceder sin autorización a sistemas informáticos y drenar fondos de cuentas bancarias, además de suplantar identidades para defraudar a las víctimas.