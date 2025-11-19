Rescatan a cinco personas tras colapso de muro en Catacamas

Catacamas, Olancho.

La tarde de este miércoles se reportó que cinco personas quedaron soterradas entre los escombros de un muro de su vivienda después de que este colapsara en el municipio de Catacamas, Olancho. Al darse cuenta de lo que había pasado, los vecinos avisaron de inmediato al Cuerpo de Bomberos. En pocos minutos, las unidades de rescate llegaron a la casa y empezaron a rescatar a las personas que habían quedado atrapadas.

El capitán del Cuerpo de Bomberos, Manuel Ochoa, informó que recibieron una llamada al 911: "Recibimos una llamada del 911 donde se reportaba que en la colonia Juan Pablo II había colapsado una vivienda, de inmediato salieron dos de nuestras unidades". Al llegar al lugar, los rescatistas confirmaron que una pared había cedido y que cinco personas permanecían atrapadas bajo los bloques caídos. De acuerdo con el reporte preliminar, en la vivienda se realizaban trabajos de reparación cuando, de manera repentina, el muro cedió. La humedad y una cimentación deficiente habrían contribuido al derrumbe. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Eran dos personas de la tercera edad, una persona deaproximadamente 30 años y dos menores de edad. Todos fueron rescatados ilesos de la emergencia", detalló Ochoa.