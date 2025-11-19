  1. Inicio
Rescatan a cinco personas tras colapso de muro en Catacamas

De acuerdo con el reporte preliminar, en la vivienda se realizaban trabajos de reparación cuando, de manera repentina y debido a la humedad, el muro cedió. El estado de salud de las personas es estable

Rescatan a cinco personas tras colapso de muro en Catacamas

El Cuerpo de Bomberos asistió al lugar para efectuar el rescate de las personas atrapadas.

 Foto: Cuerpo de Bomberos
Catacamas, Olancho.

La tarde de este miércoles se reportó que cinco personas quedaron soterradas entre los escombros de un muro de su vivienda después de que este colapsara en el municipio de Catacamas, Olancho.

Al darse cuenta de lo que había pasado, los vecinos avisaron de inmediato al Cuerpo de Bomberos. En pocos minutos, las unidades de rescate llegaron a la casa y empezaron a rescatar a las personas que habían quedado atrapadas.

El capitán del Cuerpo de Bomberos, Manuel Ochoa, informó que recibieron una llamada al 911: "Recibimos una llamada del 911 donde se reportaba que en la colonia Juan Pablo II había colapsado una vivienda, de inmediato salieron dos de nuestras unidades".

Al llegar al lugar, los rescatistas confirmaron que una pared había cedido y que cinco personas permanecían atrapadas bajo los bloques caídos.

De acuerdo con el reporte preliminar, en la vivienda se realizaban trabajos de reparación cuando, de manera repentina, el muro cedió. La humedad y una cimentación deficiente habrían contribuido al derrumbe.

"Eran dos personas de la tercera edad, una persona deaproximadamente 30 años y dos menores de edad. Todos fueron rescatados ilesos de la emergencia", detalló Ochoa.

Una de las personas afectadas fue identificada como Ramón Obdulio Navarro, de 57 años, quien es diabético. Debido a su condición, fue trasladado a un centro asistencial para recibir insulina.

El resto de los afectados se encuentra estable. Según las autoridades, el incidente únicamente dejó daños materiales.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

