Una joven muerta y un herido deja accidente de moto en Choloma

Choloma, Honduras

Un accidente de tránsito dejó como resultado la muerte de una joven y su acompañante gravemente herido en las cercanías de la colonia López Arellano, en Choloma, Cortés, zona norte de Honduras.

Según información preliminar, el incidente involucró una motocicleta y aún se investigan las circunstancias que provocaron el impacto. Equipos de socorro llegaron rápidamente al lugar para brindar atención al herido, quien fue trasladado a un centro asistencial.