Una joven muerta y un herido deja accidente de moto en Choloma

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada por las autoridades policiales.

Vista de la escena del accidente.
Choloma, Honduras

Un accidente de tránsito dejó como resultado la muerte de una joven y su acompañante gravemente herido en las cercanías de la colonia López Arellano, en Choloma, Cortés, zona norte de Honduras.

Según información preliminar, el incidente involucró una motocicleta y aún se investigan las circunstancias que provocaron el impacto. Equipos de socorro llegaron rápidamente al lugar para brindar atención al herido, quien fue trasladado a un centro asistencial.

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras se realiza el levantamiento correspondiente y se recaban más datos para esclarecer lo sucedido.

