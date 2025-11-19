Video del accidente en que el murió mujer en Choloma; moto se le metió a camión

Una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido en un accidente vial entre una motocicleta y un camión en la carretera CA-5 a la altura de la colonia Las Torres en Choloma, Cortés.
El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad, en la que se observa el momento en que el motociclista invade el carril izquierdo.
La motocicleta era conducida por Santos Alexis Vaca, de 30 años. Su compañera, identificada únicamente como Mirna, murió en el lugar.
Se confirmó que Santos está estable en el Hospital Mario Catarino Rivas. Sufrió una fractura en una de sus extremidades y será intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de la lesión.
Ambas personas son originarias del municipio de Apacilagua, en el departamento de Choluteca, y residen en la colonia Armando Gale de Choloma, Cortés.