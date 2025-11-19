Video del accidente en que el murió mujer en Choloma; moto se le metió a camión

Choloma, Cortés

Una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido en un accidente vial entre una motocicleta y un camión en la carretera CA-5 a la altura de la colonia Las Torres en Choloma, Cortés.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad, en la que se observa el momento en que el motociclista invade el carril izquierdo.