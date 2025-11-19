Condenan a miembros de banda delictiva que habría ganado L33 millones traficando personas

Tegucigalpa

Ayer martes se logró la sentencia condenatoria, a través de audiencia de procedimiento abreviado, contra Víctor Manuel Berríos, José Cadenas Zepeda, Víctor Manuel Ramírez y Deris Eduardo Soriano, a quienes el Ministerio Público acusó por el delito de tráfico ilícito de personas agravado en perjuicio de ciudadanos originarios de Nepal, Haití, Cuba y Ecuador.

Estos hombres fueron condenados a cinco años de prisión y al pago de 200 días de multa, “al comprobarse su participación en una estructura criminal dedicada al tráfico de personas, la cual fue desarticulada en junio de 2025 durante la Operación ‘Trama Rota’ en Choluteca, de acuerdo al MP.

Durante múltiples allanamientos en los municipios de Choluteca, Namasigüe y El Triunfo, se logró la detención de 18 personas; entre ellas, los supuestos cabecillas de la red.

Asimismo, se aseguraron 13 bienes inmuebles, 10 vehículos y se decomisaron 550,000 lempiras en efectivo, además de celulares, armas de fuego, motocicletas, joyas y pases de abordaje provenientes de distintos continentes.