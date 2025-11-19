Detienen a hombre acusado de delito contra su sobrina de 3 años en Yoro

Yoro, Yoro.

Un hombre de 30 años fue arrestado en la aldea Anselmo Subirana, en el departamento de Yoro, por presuntamente abusar de su sobrina de tres años. La denuncia surgió cuando la menor mostró señales de malestar durante el baño y un examen médico reveló indicios de que había sido víctima de constantes agresiones sexuales. Fue entonces cuando su madre decidió denunciar el hecho.

La mujer explicó a las autoridades que su hija había permanecido sola en la habitación de su hermano el 9 de noviembre de 2024. Ante estas sospechas, decidió acudir a las instancias correspondientes para denunciarlo. Según el informe policial, el hombre agredía sexualmente a la niña desde que tenía ella tenía dos años. La investigación reunió pruebas suficientes que señalan al tío como principal culpable. La orden judicial había sido emitida en febrero de 2025 por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.