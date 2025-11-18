Madre e hijo arrestados por graves delitos contra menor

Tegucigalpa, Honduras.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) arrestó a una mujer y un hombre en Tegucigalpa y San Pedro Sula por suponerlos responsables de varios delitos en perjuicio de una menor de edad. Los detenidos son Vilma Sabina Flores Bengoché y Junior Antonio Flores Bengoché, madre e hijo respectivamente. A Vilma Sabina se le acusa de encubrir los delitos que se le imputan a su hijo, quien es sospechoso de abuso sexual en contra de la menor.

Según el informe del Ministerio Público, la niña se trasladó a Puerto Cortés en octubre de 2024, quedando bajo el cuidado de la sospechosa, donde se suscitó el delito. Tiempo después comenzó a ser violentada verbalmente por la detenida, quien la insultaba frente a otras personas, diciéndole que "no servía para nada" y poniéndola a realizar varias labores domésticas en su negocio.