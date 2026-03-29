Barcelona recibe el "sí" de un fichaje que gusta a Flick, pero hay un problema...

Hansi Flick no se duerme en sus laureles en el Barcelona y ya pone su mirada en el próximo mercado, recibiendo el "sí" de un fichaje que gusta y que necesita para la siguiente temporada. Pero, hay un problema...
El Barcelona tiene claro que uno de sus principales objetivos de cara al próximo verano será reforzar una posición que tantos líos le ha traído esta temporada. No será sencillo.
Dentro de la planificación de la plantilla para la próxima temporada, el Barça reforzará el eje de la defensa. Concretamente, la posición de central izquierdo.
La salida de Iñigo Martínez no ha sido suplida con ningún jugador de sus características y Hansi Flick ha acabado utilizando en su posición ha Gerard Martín. El rendimiento del defensa catalán ha sido sorprendente, pero en el Barça consideran que se necesita otro futbolista para este perfil.
La prioridad es traer a un delantero centro, pero el siguiente paso es reforzar el eje de la zaga. Deco lleva tiempo buscando en el mercado qué jugadores pueden adaptarse a las necesidades del equipo, siempre teniendo en cuenta qué sucederá con Andreas Christensen, que todavía no ha sellado su renovación.
La Dirección Deportiva del Barcelona, con Deco a la cabeza, quiere un central zurdo que destaque en el juego aéreo. El principal candidato que responde a estas exigencias es Alessandro Bastoni, defensa italiano del Inter de Milán.
Alessandro Bastoni es, además, un jugador con experiencia contrastada, a pesar de tener solo 26 años. Ha sido titular en un Inter que ha dominado el Calcio en los últimos años y que fue finalista de la Champions League.
Varios medios españoles, como diario Marca, aseguran que "Bastoni da el sí quiero al Barça". El club azulgrana tiene claro que el italiano es su objetivo número 1 este verano para reforzar la zona central de la defensa.
Como defensor, Bastoni lo tiene todo para triunfar en los esquemas de Hansi Flick: alto, rápido, contundente y con una gran salida de balón. Además, al ser zurdo, podría conformar una pareja idónea con Pau Cubarsi, destinada a dominar durante años y años.
Asimismo, Alessandro Bastoni está cerca de alcanzar los cincuenta partidos con la Selección de Italia.
Barcelona ha sondeado al futbolista italiano, quien ha expresado su deseo de jugar en el club la próxima temporada. Estaría dispuesto a cambiar de aires y jugar en el Camp Nou.
Según ha informado el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano, el Barça ya ha comenzado los primeros contactos con el entorno del jugador para empezar a valorar la viabilidad del fichaje.
De hecho, el Barcelona ya le habría presentado un primer borrador de oferta, que le mejoraría sustancialmente el salario que percibe en el Inter. Lo primero que quiere hacer el club barcelonés es tener sellado el acuerdo con el jugador, que parece receptivo con la idea de llegar a Cataluña a partir del próximo verano.
El problema estará en el precio de Alessandro Bastoni. Considerado como uno de los mejores centrales de Europa, su valor de mercado ronda los 70 millones de euros, una cantidad muy elevada para el FC Barcelona.
Además, el Barcelona continúa con sus problemas de 'Fair Play' financiero de cara a la próxima temporada. Es cierto que confían en alcanzar la regla 1:1 en el siguiente mercado, pero aun así eso no supone un cheque en blanco, ya que deberán cuadrar las cuentas con el fichaje del delantero.
El traspaso tendrá que ser alrededor de esta cifra (70 millones de euros), aunque el Barça cree que podrá rebajarlo a causa de los problemas económicos de un Inter que este verano tendrá que vender una de sus estrellas y de la presión que hará el futbolista para vestirse de blaugrana.
Por este motivo, y dado que el Barcelona entra ahora en el momento más importante de la temporada, el club se está limitando a sondear tanto a los jugadores como a los clubes propietarios de los refuerzos que necesita. En ese sentido, ya cuenta con el visto bueno de Bastoni para intentar su fichaje de cara a la próxima campaña.
Aunque el interés por Bastoni es real, la prioridad del Barça sigue estando en el ataque. Según apunta As, el objetivo número uno de Deco es reforzar la delantera, con nombres como Julián Álvarez sobre la mesa. Eso no impide que el club avance en paralelo en otras posiciones, especialmente en una defensa que ha sufrido durante la temporada.