Eran hermanos: identifican a pareja asesinada enTegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades policiales confirmaron que las dos personas asesinadas la mañana de este Domingo de Ramos en la entrada de la residencial Altos del Trapiche en Tegucigalpa, eran hermanos. Las víctimas fueron identificadas como María Fernanda Torres Sánchez y Jonathan Mauricio Torres Sánchez, quienes fallecieron en el lugar tras ser atacados a disparos por sujetos armados.

De acuerdo con información preliminar, ambos presentaban múltiples heridas de bala, principalmente en el rostro y la cabeza. La magnitud del ataque fue tal que sus rostros quedaron desfigurados, lo que complicó inicialmente su identificación por parte de las autoridades. El hecho ocurrió cuando los hermanos fueron interceptados por individuos armados que abrieron fuego en reiteradas ocasiones hasta quitarles la vida. El crimen ocurrió frente a una iglesia católica. Vecinos del sector relataron haber escuchado varias detonaciones, lo que alertó a quienes se encontraban en las cercanías.