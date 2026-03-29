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Eran hermanos: identifican a pareja asesinada enTegucigalpa

Las víctimas fueron identificadas como María Fernanda Torres Sánchez y Jonathan Mauricio Torres Sánchez, quienes fallecieron en el lugar tras ser atacados a disparos por sujetos armados

Eran hermanos: identifican a pareja asesinada enTegucigalpa

Tras el doble homicidio, agentes de la Policía Nacional se desplazaron a la zona para acordonar la escena.

 Foto: Redes sociales
Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades policiales confirmaron que las dos personas asesinadas la mañana de este Domingo de Ramos en la entrada de la residencial Altos del Trapiche en Tegucigalpa, eran hermanos.

Las víctimas fueron identificadas como María Fernanda Torres Sánchez y Jonathan Mauricio Torres Sánchez, quienes fallecieron en el lugar tras ser atacados a disparos por sujetos armados.

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De acuerdo con información preliminar, ambos presentaban múltiples heridas de bala, principalmente en el rostro y la cabeza. La magnitud del ataque fue tal que sus rostros quedaron desfigurados, lo que complicó inicialmente su identificación por parte de las autoridades.

El hecho ocurrió cuando los hermanos fueron interceptados por individuos armados que abrieron fuego en reiteradas ocasiones hasta quitarles la vida.

El crimen ocurrió frente a una iglesia católica. Vecinos del sector relataron haber escuchado varias detonaciones, lo que alertó a quienes se encontraban en las cercanías.

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Tras el doble homicidio, agentes de la Policía Nacional se desplazaron a la zona para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes. Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento de los cuerpos para su traslado.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni se han establecido las causas del ataque, por lo que el caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades.

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Redacción La Prensa
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