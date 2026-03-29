Ataque sicarial deja una mujer y un hombre muertos en Tegucigalpa

Tegucigalpa.

Un doble crimen se registró la mañana de este Domingo de Ramos en la entrada de la residencial Altos del Trapiche, Tegucigalpa, donde un hombre y una mujer perdieron la vida tras un ataque armado. Información preliminar indica que las víctimas fueron interceptadas por individuos armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones hasta causarles la muerte en el lugar.

Según los primeros reportes, los disparos impactaron principalmente en la zona de la cabeza y el rostro. Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional, quienes aseguraron la escena e iniciaron las diligencias investigativas. Hasta ahora, no se reportan capturas ni se ha establecido el motivo del ataque. Tampoco se ha confirmado la identidad de las víctimas.