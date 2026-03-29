  1. Inicio
  2. · Sucesos

Ataque sicarial deja una mujer y un hombre muertos en Tegucigalpa

Las víctimas fueron interceptadas por individuos armados cerca de la zona de acceso a la residencial Altos del Trapiche

Ataque sicarial deja una mujer y un hombre muertos en Tegucigalpa

Agentes de la Policía en la escena del crimen. No se reportan detenciones.

Fotografía: cortesía
Tegucigalpa.

Un doble crimen se registró la mañana de este Domingo de Ramos en la entrada de la residencial Altos del Trapiche, Tegucigalpa, donde un hombre y una mujer perdieron la vida tras un ataque armado.

Información preliminar indica que las víctimas fueron interceptadas por individuos armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones hasta causarles la muerte en el lugar.

Ultiman a vendedor de vehículos en el barrio Santa Anita de San Pedro Sula

Según los primeros reportes, los disparos impactaron principalmente en la zona de la cabeza y el rostro.

Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional, quienes aseguraron la escena e iniciaron las diligencias investigativas.

Hasta ahora, no se reportan capturas ni se ha establecido el motivo del ataque. Tampoco se ha confirmado la identidad de las víctimas.

¿Quién era Angie Galeas, la joven que fue hallada con sus partes quemadas en Comayagüela?

Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento de los cuerpos para su traslado y posterior identificación. El hecho ocurrió frente a una iglesia Católica, y vecinos del sector indicaron haber escuchado varias detonaciones antes de percatarse de lo sucedido.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias