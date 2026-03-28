Ultiman a vendedor de vehículos en el barrio Santa Anita de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

La tarde de este sábado 28 de marzo se reportó la muerte violenta de un hombre dedicado a la venta de vehículos en el barrio Santa Anita, en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés. La víctima fue identificada como Ángel Humberto, quien murió en el lugar del ataque tras recibir múltiples impactos de bala; debido a la gravedad de las heridas no logró ser trasladado a un centro asistencial.

Según versiones preliminares, el comerciante fue interceptado por sujetos armados que, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra en reiteradas ocasiones. Las primeras líneas de investigación manejan como posible móvil el robo; sin embargo, esta hipótesis aún deberá ser confirmada por las autoridades conforme avancen las indagaciones.