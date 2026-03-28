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Ultiman a vendedor de vehículos en el barrio Santa Anita de San Pedro Sula

Según versiones preliminares, el comerciante, identificado como Ángel Humberto, fue interceptado por sujetos armados que, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra en reiteradas ocasiones

Ultiman a vendedor de vehículos en el barrio Santa Anita de San Pedro Sula

Las primeras líneas de investigación manejan como posible móvil el robo.

 Foto cortesía
San Pedro Sula, Honduras.

La tarde de este sábado 28 de marzo se reportó la muerte violenta de un hombre dedicado a la venta de vehículos en el barrio Santa Anita, en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

La víctima fue identificada como Ángel Humberto, quien murió en el lugar del ataque tras recibir múltiples impactos de bala; debido a la gravedad de las heridas no logró ser trasladado a un centro asistencial.

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Según versiones preliminares, el comerciante fue interceptado por sujetos armados que, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra en reiteradas ocasiones.

Las primeras líneas de investigación manejan como posible móvil el robo; sin embargo, esta hipótesis aún deberá ser confirmada por las autoridades conforme avancen las indagaciones.

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Tras perpetrar el crimen, los atacantes se dieron a la fuga. Minutos después, agentes de la Policía Nacional se presentaron en la escena para asegurar el área y dar inicio a las diligencias correspondientes.

El caso quedó bajo responsabilidad de los equipos de investigación, quienes trabajan en la recolección de indicios que permitan identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido.

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Redacción La Prensa
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