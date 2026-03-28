"Caprile" era la persona asesinada en la aldea Naranjo Chino de El Progreso

El Progreso, Yoro

La violencia no para en los excampos bananeros de El Progreso, Yoro, en donde fue asesinado un hombre identificado como Walter Amaya y quien era conocido con el alias de "Caprile".

En este sector se han reportado varias muertes violentas en lo que va de marzo. En La Fragua hubo cuatro muertos el 11 de marzo.