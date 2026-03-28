"Caprile" era la persona asesinada en la aldea Naranjo Chino de El Progreso

La violencia no para en los excampos bananeros de El Progreso, Yoro, en donde fue asesinado un hombre identificado como Walter Amaya y quien era conocido con el alias de "Caprile".
En este sector se han reportado varias muertes violentas en lo que va de marzo. En La Fragua hubo cuatro muertos el 11 de marzo.
Días después, otra persona perdió la vida de forma violenta en la misma comunidad.
El crimen de "Caprile" se registró la mañana del viernes. Se supo que él residía en la aldea La 70, cerca de donde lo mataron.
Su cuerpo presentaba varios impactos de bala y quedó a pocos metros de una motocicleta que se supone la andaba él.