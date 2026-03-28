Una mujer muerta y seis heridos deja accidente en cuesta La Moramulca

Tegucigalpa, Honduras.

Un trágico accidente registrado la tarde de este sábado en la cuesta La Moramulca, en la carretera que conduce hacia el sur del país, dejó una persona fallecida y seis lesionadas. La víctima mortal fue identificada como Jeysi, de 30 años de edad, quien perdió la vida mientras recibía atención médica, luego de resultar con heridas de gravedad tras el accidente.

El hecho ocurrió cuando el vehículo en el que se transportaban las víctimas sufrió un volcamiento en ese tramo carretero. Las causas del accidente aún no han sido establecidas y permanecen bajo investigación por parte de las autoridades competentes. Autoridades informaron que el conductor del automotor fue requerido por agentes policiales para efectos investigativos, con el fin de determinar posibles responsabilidades en el hecho. Tras el incidente, equipos de socorro se movilizaron hasta el lugar para brindar asistencia a los heridos, quienes fueron trasladados a distintos centros asistenciales cercanos para recibir atención médica.