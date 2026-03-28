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Una mujer muerta y seis heridos deja accidente en cuesta La Moramulca

El hecho ocurrió cuando el vehículo en el que se transportaban las víctimas sufrió un volcamiento en ese tramo carretero. La víctima mortal fue identificada como Jeysi, de 30 años de edad

Una mujer muerta y seis heridos deja accidente en cuesta La Moramulca

Equipos de socorro se movilizaron hasta el lugar para brindar asistencia a los heridos.

 Foto: Redes sociales
Tegucigalpa, Honduras.

Un trágico accidente registrado la tarde de este sábado en la cuesta La Moramulca, en la carretera que conduce hacia el sur del país, dejó una persona fallecida y seis lesionadas.

La víctima mortal fue identificada como Jeysi, de 30 años de edad, quien perdió la vida mientras recibía atención médica, luego de resultar con heridas de gravedad tras el accidente.

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El hecho ocurrió cuando el vehículo en el que se transportaban las víctimas sufrió un volcamiento en ese tramo carretero. Las causas del accidente aún no han sido establecidas y permanecen bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

Autoridades informaron que el conductor del automotor fue requerido por agentes policiales para efectos investigativos, con el fin de determinar posibles responsabilidades en el hecho.

Tras el incidente, equipos de socorro se movilizaron hasta el lugar para brindar asistencia a los heridos, quienes fueron trasladados a distintos centros asistenciales cercanos para recibir atención médica.

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Agentes de tránsito también llegaron al lugar, para realizar las diligencias correspondientes en la zona, donde también se vio afectado el tráfico vehicular.

El caso continúa en proceso de investigación, mientras se esperan informes oficiales que esclarezcan las circunstancias en que ocurrió este nuevo accidente en una de las vías más transitadas del país.

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Redacción La Prensa
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