Un muerto y dos heridos deja accidente de tránsito en el anillo periférico en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Un trágico accidente de tránsito registrado este sábado en el anillo periférico de Tegucigalpa, Francisco Morazán, dejó el saldo de una persona fallecida y dos gravemente heridas. El incidente ocurrió cerca del desvío hacia Valle de Ángeles, cuando dos motociclistas colisionaron y luego impactaron contra un vehículo que estaba estacionado.

Uno de los motociclistas murió en el lugar del accidente, mientras que los otros dos fueron trasladados de urgencia a un hospital de la ciudad para recibir atención médica. Las personas heridas fueron identificadas como Ana Sofía Martínez y Jefferson Cerrato, quienes permanecen bajo cuidado médico tras el fuerte impacto. Autoridades preliminares indicaron que el exceso de velocidad podría haber sido la causa del accidente, aunque aún se realizan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho. Agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio para asistir a las víctimas y constataron el fallecimiento de uno de los motociclistas.