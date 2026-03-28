Capturan a alias Edi, presunto miembro de la pandilla 18 en La Ceiba

En el marco de operativos orientados a combatir el narcomenudeo en La Ceiba, Atlántida, agentes de la Dipampco capturaron en las últimas horas a un hombre señalado como presunto integrante de la pandilla 18.
El detenido, conocido únicamente con el alias de Edi, tiene 36 años, es originario de Roatán, Islas de la Bahía, y residía en el sector donde fue requerido por las autoridades.
De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso estaría vinculado a la venta y distribución de drogas en la zona, actividad que realizaba de manera constante como parte de la estructura criminal a la que se le vincula.
Durante la intervención, los agentes le decomisaron varias bolsitas con supuesta marihuan, así como dinero en efectivo que, según las investigaciones preliminares, provendría de la venta de drogas.
Tras su captura, el individuo fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde enfrentará cargos por el delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad de posesión.
Las autoridades indicaron que esta acción forma parte del operativo "Barrios y Comunidades Seguras", el cual es una estrategia que busca reducir los índices de delicuencia en sectores identificados como puntos de distribución de droga.