Capturan a alias Edi, presunto miembro de la pandilla 18 en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.

En el marco de operativos orientados a combatir el narcomenudeo en La Ceiba, Atlántida, agentes de la Dipampco capturaron en las últimas horas a un hombre señalado como presunto integrante de la pandilla 18. El detenido, conocido únicamente con el alias de Edi, tiene 36 años, es originario de Roatán, Islas de la Bahía, y residía en el sector donde fue requerido por las autoridades.

De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso estaría vinculado a la venta y distribución de drogas en la zona, actividad que realizaba de manera constante como parte de la estructura criminal a la que se le vincula. Durante la intervención, los agentes le decomisaron varias bolsitas con supuesta marihuan, así como dinero en efectivo que, según las investigaciones preliminares, provendría de la venta de drogas.