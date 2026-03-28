Accidente de bus deja varios heridos en El Porvenir, Atlántida

ATLÁNTIDA, HONDURAS

Un accidente de tránsito tipo colisión cuádruple dejó varias personas heridas este viernes 28 de marzo en la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de Caracas, frente a la residencial Villa Verde, en el municipio de El Porvenir, Atlántida.

De acuerdo con la información preliminar, en el percance estuvo involucrado un autobús de la empresa Cotraibal, que cubría la ruta entre San Pedro Sula y Trujillo, el cual transportaba al menos 52 pasajeros al momento del incidente.

El Cuerpo de Bomberos se desplazó rápidamente al lugar para atender la emergencia, brindando asistencia prehospitalaria a dos de los ocupantes del bus que resultaron con lesiones de consideración.

Entre los heridos se reporta una mujer de 37 años, quien sufrió una fractura en la pierna izquierda, así como un joven de 23 años que presentó una herida abierta en el rostro con fuerte hemorragia.

Ambos lesionados fueron estabilizados en la zona del accidente y posteriormente trasladados al Hospital General Atlántida, en La Ceiba, para recibir atención médica especializada.