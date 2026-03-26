Mujer pierde la vida en aparatoso accidente en Tegucigalpa

Un accidente de tránsito registrado la noche del miércoles dejó como resultado la muerte de Nora Clarisa Sánchez Murillo en la salida al norte de Tegucigalpa, específicamente en el sector del Anillo Periférico, a la altura del puente a desnivel cercano a la colonia El Carrizal.
De acuerdo con reportes preliminares, el vehículo en el que se conducía la mujer perdió el control mientras transitaba por la carretera CA-5, en el tramo que conecta El Durazno con El Carrizal. El carro dio varios giros antes de estrellarse contra una estructura de concreto, quedando destruido.
Tras el impacto, el cuerpo de la víctima quedó a un costado de la vía. Equipos de la Policía Nacional llegaron al lugar para asegurar la escena, mientras se esperaba la intervención de personal del Medicina Forense para realizar el levantamiento correspondiente.
Las autoridades indicaron que la mujer no portaba cinturón de seguridad al momento del accidente. En el vehículo también viajaba un hombre, quien resultó sin lesiones.
Como parte de los elementos observados en la escena, se encontró una Biblia junto al cuerpo de la víctima. Las causas del accidente continúan bajo investigación por parte de las autoridades competentes.