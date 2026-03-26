Mujer pierde la vida en aparatoso accidente en Tegucigalpa

Tegucigalpa.

Un accidente de tránsito registrado la noche del miércoles dejó como resultado la muerte de Nora Clarisa Sánchez Murillo en la salida al norte de Tegucigalpa, específicamente en el sector del Anillo Periférico, a la altura del puente a desnivel cercano a la colonia El Carrizal.

De acuerdo con reportes preliminares, el vehículo en el que se conducía la mujer perdió el control mientras transitaba por la carretera CA-5, en el tramo que conecta El Durazno con El Carrizal. El carro dio varios giros antes de estrellarse contra una estructura de concreto, quedando destruido.