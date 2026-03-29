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Siendo una quinceañera, Angie Galeas había desaparecido tras un concierto de Daddy Yankee

Angie Paola Galeas Cárcamo apareció muerta y con sus partes íntimas quemadas en Comayagüela tras ser raptada. Hace cuatro años había desaparecido

Siendo una quinceañera, Angie Galeas había desaparecido tras un concierto de Daddy Yankee
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La muerte violenta de la joven Angie Paola Galeas Cárcamo ha consternado al país y poco a poco salen detatalles que no se conocían de la joven de 18 años.
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El cuerpo de Angie fue hallado con signos de violencia extrema en la colonia 14 de Enero, en el sector de Comayagüela.
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Las personas que le quitaron la vida a Angie, tras el crimen le quemaron sus partes íntimas.
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El cuerpo de Angie ingresó a la Morgue del Ministerio Público como desconocida y ahí la identificaron por una prueba dactilar.
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El Ministerio Público subió su foto a las redes sociales y pidió a su familia hacerse presente a la mogue para retirar su cuerpo.
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Angie Paola Galeas Cárcamo ya había sido noticias en noviembre del 2022. Su familia la había reportado como desaparecida tras un concierto del cantanta puertorriqueño Daddy Yankee.
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Con esta foto de cuando cumplió sus 15 años, la familia publicó en las redes sociales un posteo en donde mostraba su preocupación por estar desaparecida desde el 10 de noviembre.
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La familia nunca subió en las redes nada que afirmara que había aparecido. Sin embargo, ahora ha vuelto a ser noticia.
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La joven, ya con 18 años, era muy activa en las redes sociales en donde tenía varios canales, entre ellos de Telegram y Whathsapp.
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Según se logra ver en sus canales, ella vendía material con contenido para adultos.
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La joven contestaba los mensajes en su muro y públicamente ponía un número de Whatsapp para las personas que quisieran contactarla.
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Angie Galeas tenía más de 1000 suscriptores en Telegram y en Instagram más de 1500.

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