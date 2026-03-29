Motagua frustra a Olimpia en el último minuto y rescata empate en New Orleans

New Orleans, Estados Unidos.

Los albos se adelantaron rápido con goles de Josman Figueroa y Michaell Chirinos, pero los azules revivieron en la parte de complemento gracias a los ajustes tácticos y la ayuda de sus cambios, sellando el empate sobre el final.

Motagua igualó 2-2 ante su eterno rival Olimpia , logrando una remontada heroica en el segundo tiempo bajo la dirección interina de Milton 'Jocon' Reyes , en un vibrante amistoso disputado en el Tad Gormley Stadium de New Orleans .

Sin embargo, el partido quedó marcado por una vergonzosa pelea a puñetazos que dejó dos expulsiones y un mal sabor en un duelo que debía ser de preparación. Agustín Mulet y Riky Zapata como protagonistas.

La afición catracha en New Orleans disfrutó de un doblete futbolístico ya que por la tarde jugaron Marathón y Real España (1-1) y como estelar recibió el clásico nacional. Olimpia, con un equipo alterno liderado por sus figuras jóvenes, impuso su ritmo desde el pitazo inicial.

Al minuto 3, Josman Figueroa sorprendió con un remate de media distancia que se desvió en Marcelo Santos, dejando sin opciones a Marlon Licona en el arco del mimado. El viejo león tomaba la delantera temprana y silenciaba a los azules.

No conforme con eso, los de Eduardo Espinel ampliaron al 11'. Figueroa volvió a ser protagonista con un avance incisivo que dejó un rebote suelto, y Michaell Chirinos no perdonó: definió con precisión al ángulo superior, celebrando el segundo. Con un 2-0 en apenas 11 minutos, los blancos destapaban las debilidades de un Motagua que parecía desarmado.

Las águilas no se rindieron y comenzaron a reaccionar. Al 25', Rodrigo 'Droopy' Gómez probó suerte con un zapatazo potente que se estrelló en el travesaño olimpista. Fue el aviso de que los dirigidos por 'Jocon' Reyes empezaban a encontrar espacios, aunque el primer tiempo cerraba con desventaja.

El punto de inflexión llegó al 44', cuando la tensión estalló en una escena indignante. Riky Zapata de Motagua y Agustín Mulet de Olimpia se trenzaron en una pelea a puñetazos frente al árbitro, intercambiando golpes directos en pleno campo. Al 45+1', ambos vieron la roja directa por agresión mutua. Esta riña absurda en un amistoso no solo equilibró numéricamente los equipos, sino que manchó el espectáculo.

En el segundo tiempo, 'Jocón' Reyes movió el banquillo con inteligencia: ingresaron Jhon Kleber de Oliveira, Jorge Serrano, Luis Meléndez y Romario Silva, aportando frescura y peligro. Olimpia resistía, y al 65' su portero brilló con reflejos felinos para despejar en la línea un tiro libre que parecía colarse inevitablemente. Motagua ganaba terreno, presionando con corners y balones parados.

La remontada tomó forma al 70'. Raúl García derribó torpemente a Romario Silva en el área, y el árbitro señaló penal sin dudar. Silva asumió la responsabilidad y al 71' lo convirtió con frialdad, recortando el marcador a 2-1. Los azules cobraban vida.

El clímax llegó al 88'. En un córner enviado con precisión por Romario Silva, Luis Meléndez se agachó y conectó de cabeza para igualar 2-2 en lo que fue la última jugada de un partido que se disputó en una cancha construida para el fútbol americano y sin las medidas exactas para la práctica del fútbol.