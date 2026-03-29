Real España vs. Marathón, EN VIVO hoy: horario y sede del amistoso en EUA

El clásico sampedrano cruza fronteras y se instala en territorio estadounidense. Este domingo 29 de marzo, el Tad Gormley Stadium de Nueva Orleans será escenario de un duelo cargado de historia y rivalidad, cuando Real España y Marathón se enfrenten a partir de las 3:00 pm (Hora catracha), en un evento organizado por la New Orleans Cup.
El choque, que despierta gran expectativa entre la comunidad hondureña en Estados Unidos, se disputará sin la presencia de jugadores convocados a la Selección Nacional de Honduras, lo que obligará a ambos técnicos a mover sus piezas y dar oportunidad a otros elementos del plantel.
En el banquillo, el costarricense Jeaustin Campos comanda a la “Máquina”, mientras que el argentino Pablo Lavallén lidera al “Monstruo Verde”, en un enfrentamiento que también promete ser interesante desde lo táctico.
Más allá de ser un partido amistoso, el clásico sampedrano mantiene su esencia competitiva, con dos equipos que buscarán imponer condiciones y regalar un buen espectáculo en suelo estadounidense.
La rivalidad no entiende de fronteras y, una vez más, Real España y Marathón escribirán un nuevo capítulo lejos de casa. Con la mirada puesta en el cierre de la segunda vuelta del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras. El clásico lo podrás seguir por medio de www.laprensa.hn y las páginas oficiales del New Orleans Cup.