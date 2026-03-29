Real España vs. Marathón, EN VIVO hoy: horario y sede del amistoso en EUA

Estados Unidos.

El clásico sampedrano cruza fronteras y se instala en territorio estadounidense. Este domingo 29 de marzo, el Tad Gormley Stadium de Nueva Orleans será escenario de un duelo cargado de historia y rivalidad, cuando Real España y Marathón se enfrenten a partir de las 3:00 pm (Hora catracha), en un evento organizado por la New Orleans Cup.

El choque, que despierta gran expectativa entre la comunidad hondureña en Estados Unidos, se disputará sin la presencia de jugadores convocados a la Selección Nacional de Honduras, lo que obligará a ambos técnicos a mover sus piezas y dar oportunidad a otros elementos del plantel.