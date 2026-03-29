  1. Inicio
  2. · Deportes

Real España vs. Marathón, EN VIVO hoy: horario y sede del amistoso en EUA

Real España y Marathón trasladan el clásico a Estados Unidos para disputar un amistoso en esta Fecha FIFA.

  • Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 11:29 -
  • Franklin Martínez
Real España vs. Marathón, EN VIVO hoy: horario y sede del amistoso en EUA

Real España y Marathón juegan este domingo un amistoso en Estados Unidos.
Estados Unidos.

El clásico sampedrano cruza fronteras y se instala en territorio estadounidense. Este domingo 29 de marzo, el Tad Gormley Stadium de Nueva Orleans será escenario de un duelo cargado de historia y rivalidad, cuando Real España y Marathón se enfrenten a partir de las 3:00 pm (Hora catracha), en un evento organizado por la New Orleans Cup.

El choque, que despierta gran expectativa entre la comunidad hondureña en Estados Unidos, se disputará sin la presencia de jugadores convocados a la Selección Nacional de Honduras, lo que obligará a ambos técnicos a mover sus piezas y dar oportunidad a otros elementos del plantel.

Luis Palma contesta a críticas tras quedar fuera del Mundial: "Hay mucho ego"

En el banquillo, el costarricense Jeaustin Campos comanda a la “Máquina”, mientras que el argentino Pablo Lavallén lidera al “Monstruo Verde”, en un enfrentamiento que también promete ser interesante desde lo táctico.

Más allá de ser un partido amistoso, el clásico sampedrano mantiene su esencia competitiva, con dos equipos que buscarán imponer condiciones y regalar un buen espectáculo en suelo estadounidense.

La rivalidad no entiende de fronteras y, una vez más, Real España y Marathón escribirán un nuevo capítulo lejos de casa. Con la mirada puesta en el cierre de la segunda vuelta del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras. El clásico lo podrás seguir por medio de www.laprensa.hn y las páginas oficiales del New Orleans Cup.

Exon Arzú revela lo que habló con Molina y por qué lo llamó a la Selección

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias