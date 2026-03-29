Olimpia vs Motagua EN VIVO hoy, hora y dónde ver: Clásico en New Orleans

New Orleans, Estados Unidos.

La ciudad de New Orleans alberga este domingo el Clásico capitalino entre Olimpia y Motagua en partido amistoso en el Tad Gormley Stadium, donde habrá una jornada de lujo para los hondureños con un Real España vs Marathón como antesala.

La cartelera promete emociones de principio a fin, comenzando a las 3:00 de la tarde con el clásico sampedrano entre Marathón y Real España. Y luego a las 6.00 PM dará inicio del Olimpia vs Motagua, considerado uno de los partidos más pasionales del país.

Blancos y azules volverán a medir fuerzas en un choque que trasciende fronteras, con plantillas acostumbradas a competir al más alto nivel y con una historia cargada de finales, polémicas y grandes actuaciones individuales.

Un detalle importante para ambos compromisos es que se disputarán sin la presencia de futbolistas convocados a la Selección Nacional debido a su compromiso del 31 de marzo ante Perú en España.

Eduardo Espinel no tendrá la presencia de toda su artillería ya que Yustin Arboleda y Jerry Bengtson no hicieron el viaje, aunado a la convocatoria de Jorge Benguché a la Selección de Honduras, como la de los demás compañeros; Edrick Menjívar, Kevin Güity, Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez.

Por su parte, Javier López no podrá contar con sus seleccionados Luis Ortiz, Christopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega y Alejandro Reyes.