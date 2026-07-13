Nasry Asfura espera esta semana pago de L137 millones por avión presidencial

Tegucigalpa, Honduras

El mandatario indicó que la transferencia podría concretarse entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio, como parte del procedimiento para completar la operación.

El presidente Nasry Asfura anunció que el Gobierno espera recibir esta semana los cerca de L138 millones correspondientes a la venta del avión presidencial Embraer Legacy 600, adjudicado mediante una subasta pública internacional a una empresa mexicana.

“Se supone que mañana martes o el miércoles 15 la compañía que compró el avión nos hace la transferencia de 137 millones 582 mil lempiras”, declaró Asfura.

La aeronave fue adjudicada a Thebe Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V., una compañía mexicana que presentó una oferta de aproximadamente $5.1 millones, equivalente a casi L138 millones. La subasta se realizó el viernes 10 de julio.

Asfura defendió la transparencia del proceso y sostuvo que conservar el jet representaba una carga financiera para el Estado debido a los costos de mantenimiento y a la pérdida de valor de la aeronave.

“La subasta fue clara y transparente. El avión, solo tenerlo allí parado, era un gasto y una depreciación enorme”, expresó.

El gobernante cuestionó los recursos invertidos por administraciones anteriores para mantener en funcionamiento el avión y aseguró que esa situación no podía continuar.

“El gobierno anterior y los anteriores invirtieron muchos millones de dólares en mantenerlo. Eso no podía seguir así”, manifestó.

Asfura recordó que la venta no formó parte de sus promesas durante la campaña electoral, pero afirmó que tomó la decisión de manera directa una vez que el Congreso Nacional autorizó la enajenación de la aeronave.

El Legislativo aprobó por unanimidad la venta mediante el Decreto Legislativo 3-2026, que facultó al Poder Ejecutivo para realizar el proceso conforme a la legislación nacional.

“No fue una promesa de campaña. Ustedes en ningún momento lo oyeron. Fue un hecho claro y directo que se hizo sin andar con demagogia”, afirmó el presidente.

Asfura agregó que, durante su administración, priorizará los viajes en líneas aéreas comerciales porque representan un costo menor para las finanzas públicas.

“Era un gasto enorme para el Gobierno y prefiero moverme en líneas comerciales. Es mucho más económico que tener un avión privado presidencial”, enfatizó.

El Embraer Legacy 600 había sido adquirido en 2014, durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, por un monto de $14.8 millones.