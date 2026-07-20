El Mayo Zambada es condenado en EEUU a cadena perpetua por narcotráfico

El narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua tras ser hallado culpable de tráfico de cocaína y fentanilo por la Justicia estadounidense.
El narcotraficante mexicano se disculpó frente al juez antes de conocer su sentencia y pidió que cese la violencia en México y en otros lugares.
El Mayo leyó una carta ante el juez Brian Cogan en la que pidió perdón por sus actos a todas las personas y familias afectadas e instó a los jóvenes a que eviten "cometer los mimos errores" que él.
"Nadie gana en este tipo de guerra", aseguró Zambada en español durante la audiencia de sentencia en la corte federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.
"No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir responsabilidad", agregó.
La sentencia no impone ninguna multa sobre el mexicano, pero sí ordena el decomiso de 15,000 millones de dólares, tal y como había solicitado la Fiscalía.
Hace unas semanas, la defensa de El Mayo envió una carta al juez Cogan aceptando la condena y reconociendo que con los delitos que se le imputaban pasaría igualmente sus últimos días en prisión, con o sin cadena perpetua.
Sin embargo, solicitó que El Mayo fuera trasladado a una prisión médica tras señalar los problemas de salud que sufre el mexicano.
Durante la sentencia, el juez Cogan optó por no hacer ninguna recomendación sobre la prisión a la que debería ingresar Zambada, pero pidió que se tuviera en cuenta su condición física.
El Buró Federal de Prisiones, una agencia del Gobierno de Estados Unidos, es el encargado de designar la cárcel en la que Zambada cumplirá la condena.
La Fiscalía mostró cierto desacuerdo con la petición al señalar los contactos que aún tiene El Mayo. La defensa busca evitar que ingrese en el centro de aislamiento extremo de Colorado en el que se encuentra Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
El Mayo entró cojeando en la sala y se quejó al sentarse. Vestido con un mono de preso de color caqui y una camiseta naranja debajo, mostró dificultades para entender al juez, a pesar de la traducción simultánea, y también para moverse.
Se declaró culpable en 2025
Zambada, cofundador y líder histórico del mexicano Cartel de Sinaloa, se declaró, en agosto de 2025 ante un tribunal federal de Nueva York, culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra tras más de cinco décadas de actividad criminal.
Zambada, que estaba acusado de un total de 17 cargos, reconoció así haber liderado una organización criminal -el Cartel de Sinaloa- de forma continuada desde enero de 1989 hasta enero de 2024 y haber conspirado en virtud de la Ley Rico (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), debido a su participación en blanqueo de capitales, asesinatos y secuestros relacionados con el narcotráfico.
Su sentencia había sido programada para el 13 de enero de 2026; sin embargo, fue reprogramada en varias ocasiones. Finalmente, este 20 de julio, casi dos años después de su captura, recibió la condena por los cargos que le imputaba la justicia estadounidense.
El narcotraficante llevaba prófugo más de 40 años en México y hasta su detención, en 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, era uno de los criminales más buscados por Estados Unidos con una recompensa de 15 millones de dólares.
Hijo de El Chapo Guzmán lo engañó y lo entregó a USA
Zambada llegó a Estados Unidos el 25 de julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien lo condujo en una aeronave privada hasta un aeropuerto cercano a El Paso (Texas), en la frontera con Nuevo México.
Según el propio relato de la defensa de Zambada y lo admitido por Guzmán López ante la justicia estadounidense, este último lo engañó y lo trasladó por la fuerza para entregarlo a las autoridades, que asumieron su custodia al llegar.
Las autoridades estadounidenses asumieron la custodia del entonces líder del Cartel de Sinaloa, cuya captura puso fin a décadas de actividad clandestina al frente de una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo.