Fiscalía de México solicita nuevos requerimientos a USA sobre captura de El Mayo Zambada

Ciudad de México

"Hemos solicitado (...) una serie de requerimientos de información para que el Gobierno (estadounidense) proporcione la información relacionada con los acontecimientos referidos", manifestó Godoy en una conferencia de prensa.

La fiscal general de México, Ernestina Godoy, anunció este miércoles que solicitó nuevos requerimientos de información a las autoridades de EE.UU sobre la detención en 2024 del capo del narcotráfico Ismael 'El Mayo' Zambada en suelo estadounidense, para investigar si Washington vulneró la soberanía mexicana con un operativo encubierto en el país.

El anuncio de la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) ocurre después de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, volviera a cuestionar la versión de Estados Unidos sobre la captura de 'El Mayo', luego de que un reportaje periodístico reavivara las dudas sobre la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el operativo.

La polémica se acrecentó después de que trascendiera que las autoridades estadounidenses donaron a un museo el avión en el que el narcotraficante fue llevado por la fuerza y que posteriormente aterrizó en EE.UU tras una traición dentro del Cartel de Sinaloa.

Para esclarecer este suceso, la FGR envió al Departamento de Justicia estadounidense una nueva solicitud de asistencia jurídica internacional para que proporcione los datos ante la posibilidad de que personal del FBI haya participado en la "planeación, organización, captura, traslado y encubrimiento".

Sobre esta cuestión, el segundo máximo responsable del Ministerio Público mexicano, Raúl Armando Jiménez, lamentó que ya habían reclamado información a las autoridades del país vecino, pero que lo que le trasladaron fue "insuficiente".

En este sentido, la fiscal general recordó que si se confirma la participación del FBI en el secuestro del histórico líder del Cartel de Sinaloa, implicaría "violaciones graves" de la ley mexicana y al derecho internacional por parte de EE UU.

"Un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, lo cual significa la transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas previsto en diversos tratados internacionales", añadió en referencia al ex embajador de EE.UU en México, Ken Salazar, quien en su momento negó la implicación de Washington en la captura de 'El Mayo'.

Sobre las declaraciones del embajador en el país latinoamericano durante la presidencia de Joe Biden, Armando Jiménez acusó a Salazar de "violentar" el principio de buena fe que, en su opinión, debe regir las relaciones internacionales.

"Tiene que ver con un incumplimiento grave, delicado, del marco regulatorio al cual debió ceñirse en el desempeño de su papel como diplomático representante de Estados Unidos", afirmó.

No obstante, el funcionario dijo que las consecuencias no deberán ser "necesariamente penales" porque los embajadores tienen "inmunidad diplomática internacional" en el ejercicio de su cargo.

"Lo que se le reprocha al embajador Salazar es que se condujo con falsedad, en virtud de lo anterior, violentó, contravino y atacó el marco regulatorio de la diplomacia internacional", concluyó.

Desde la captura de 'El Mayo', el Gobierno mexicano ha solicitado a Washington información sobre las circunstancias de la detención, mientras Zambada sostiene que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de 'el Chapo' Guzmán y trasladado contra su voluntad a Estados Unidos. EFE