Majestuoso festival cargado de color, danza e identidad nacional

San Pedro Sula, Honduras.

Una combinación perfecta de danza, color y cultura, eso es lo que se vivió en el I Festival Folclórico Internacional “Herencia viva de nuestros pueblos ancestrales”, organizado por Proyección Folclórica Herederos de Cicumba.

Se realizaron varias actividades en conmemoración del mes de la identidad hondureña. A lo largo de una semana, los artistas se presentaron en instituciones educativas, centros culturales, espacios comunitarios y centros de atención social, beneficiando así a niños, jóvenes y adultos mayores.

Y uno de los eventos más esperados, fue sin duda la “Noche Folclórica” que se celebró en el auditorio del Centro Cultural Sampedrano.

Este recinto fue el epicentro de una velada vibrante, llena de color y música en la que se presentaron varias agrupaciones de danza del país así, como también invitados internacionales.