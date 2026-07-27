Majestuoso festival cargado de color, danza e identidad nacional

Una combinación perfecta de danza, color y cultura, eso es lo que se vivió en el I Festival Folclórico Internacional “Herencia viva de nuestros pueblos ancestrales”, organizado por Proyección Folclórica Herederos de Cicumba.
Se realizaron varias actividades en conmemoración del mes de la identidad hondureña. A lo largo de una semana, los artistas se presentaron en instituciones educativas, centros culturales, espacios comunitarios y centros de atención social, beneficiando así a niños, jóvenes y adultos mayores.
Y uno de los eventos más esperados, fue sin duda la “Noche Folclórica” que se celebró en el auditorio del Centro Cultural Sampedrano.
Este recinto fue el epicentro de una velada vibrante, llena de color y música en la que se presentaron varias agrupaciones de danza del país así, como también invitados internacionales.
La noche arrancó con la presentación de Proyección Folclórica Herederos de Cicumba, quienes deleitaron a los invitados con cada acto y entrega absoluta en el escenario.
Y luego llegó el turno de Ballet Folklórico Ópalo de Honduras, que desde El Progreso viajaron a la Capital Industrial para ofrecer un espectáculo original con máscaras y coloridos disfraces de tucán, lo que cautivó la atención de los asistentes.
También dijeron presente el Grupo Folclórico Laureles del Valle, de Choloma y Corporación Folklórica Usula, de esta ciudad.
Otro punto esperado de la noche era la presentación especial del grupo internacional invitado: Danza Folclórica Inspiración Tica.
Los costarricenses también dieron todo sobre la tarima y se mostraron felices y orgullosos de presentarse en su país hermano, Honduras. La velada cultural culminó en medio de vigorosos aplausos para los artistas que dejaron su esfuerzo y alma en el escenario.
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