Celebrarán 50 años de trayectoria del artista hondureño César Milla

San Pedro Sula, Honduras

Cinco décadas de arte, creatividad y compromiso con la identidad hondureña serán celebradas en una velada especial dedicada al maestro César Milla. El próximo 15 de agosto, el Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula abrirá sus puertas para rendir homenaje a uno de los artistas plásticos más representativos del país, en un evento que también tendrá un propósito solidario. La gala conmemorará los 50 años de trayectoria artística del pintor sampedrano y reunirá a amantes del arte, empresarios, gestores culturales y público en general en una noche que combinará pintura, música, cine y convivencia alrededor del legado del reconocido creador.

La actividad, organizada por The Garden by Cesiah Paola y Kirkos, comenzará a las 7:00 de la noche y ofrecerá a los asistentes acceso a una exposición plástica con obras del artista, un cóctel de bienvenida, el estreno de un cortometraje homenaje, un concierto de jazz en vivo y un espacio de networking. Además, cada entrada incluirá un boleto para participar en la rifa de una obra original de César Milla. Más allá de la celebración, el evento tiene un carácter benéfico. El cien por ciento de lo recaudado será destinado al maestro César Milla, como un reconocimiento y respaldo a una trayectoria que ha enriquecido el patrimonio artístico hondureño durante medio siglo. Las entradas tienen un valor de 1,000 lempiras en preventa, disponible hasta el 14 de agosto, mientras que el día del evento el costo será de 1,200 lempiras. Los organizadores informaron que los boletos pueden adquirirse mediante transferencia bancaria, pago POS, pago móvil o en efectivo. Reserve su lugar llamando o escribiendo al número telefónico 9408-2446. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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César Milla es considerado uno de los pintores hondureños más destacados de su generación. Nacido en San Pedro Sula, inició su formación artística en 1976 bajo la guía del maestro Allan Caicedo y, desde entonces, ha construido una carrera caracterizada por la constante experimentación y la búsqueda de un lenguaje visual propio. Uno de los rasgos más distintivos de su obra es el uso del café como pigmento, una técnica que ha perfeccionado a lo largo de los años y que le ha permitido crear composiciones de tonalidades sepia reconocidas dentro y fuera de Honduras. Esta propuesta artística le ha otorgado una identidad propia en el panorama de las artes plásticas. Su talento ha trascendido las fronteras nacionales. A lo largo de su carrera ha participado en más de 47 exposiciones individuales y colectivas, llevando su obra a países como Francia, España e Italia. En 2008 obtuvo el primer lugar en el concurso de pintura del Vino de la Candida, ampliando su proyección internacional.