"Hablemos de Medios" en la USAP: un homenaje a Eva Zelaya y los retos en la publicidad digital

San Pedro Sula, Honduras.

La carrera de Ciencias de la Comunicación y Publicidad (CCYP) de la Universidad de San Pedro Sula (USAP) llevó a cabo el conversatorio “Hablemos de Medios: Edición Eva Zelaya Galindo”, un espacio académico organizado por estudiantes de la clase de Administración de Medios, impartida por la licenciada Yosseline Gálvez. El propósito de este fue acercar a los futuros profesionales de la comunicación a la realidad de la industria publicitaria hondureña y generar un diálogo entre la academia y representantes de las agencias publicitarias.

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El evento se desarrolló el sábado 8 de agosto, de 1:00 a 2:30 de la tarde, y estuvo enfocado en analizar la evolución de las agencias de publicidad, los cambios provocados por la transformación digital, el papel de la innovación en los medios y los principales retos que enfrentan actualmente las marcas y los profesionales de la comunicación.

Un homenaje al origen de la publicidad profesional en Honduras

Esta segunda edición de “Hablemos de Medios” llevó el nombre de Eva Zelaya Galindo, reconocida como una de las figuras más influyentes en la historia de la publicidad hondureña. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Eva Zelaya Galindo fue fundadora de Publicidad Zelaya, creada el 22 de julio de 1952, convirtiéndose así en una pionera de una industria que en aquel momento estaba principalmente liderada por hombres.





El conversatorio buscó reconocer este legado mediante una reflexión sobre la evolución de la publicidad desde sus inicios hasta los desafíos actuales

Panelistas de amplia trayectoria en el mundo de las agencias de publicidad

El panel estuvo integrado por Gabriela Boquín, coordinadora de Cuentas en 2050 Comunicaciones; Isaac Castillo, jefe de Operaciones Digitales en GO Digital de Grupo OPSA para Honduras y Centroamérica; Fernanda Guardado, Chief Marketing Officer (CMO) de ONETOUCH y fundadora de CINCO Growth Partner; y Felissa Gudiel, directora Regional Comercial y directora Creativa y de Operaciones para Honduras en la agencia Devio.

A través de sus intervenciones, los invitados destacaron que la transformación tecnológica representa una oportunidad para fortalecer el trabajo publicitario, pero que el criterio, la creatividad, la estrategia y la capacidad humana continúan siendo fundamentales para responder a las nuevas necesidades de las marcas y sus audiencias.

“Hablemos de Medios”: un proyecto que rinde homenaje a grandes referentes