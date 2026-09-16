Semana de la Caridad se celebrará en San Pedro Sula del 21 al 27 de septiembre

San Pedro Sula, Honduras. Todos los sampedranos tienen la oportunidad de ser solidarios y sensibles ante las personas que más lo necesitan al participar en la Semana de la Caridad que realiza cada año la Parroquia San Vicente de Paúl. Este 2026, el lema es “Corazones ardientes que actúan con amor” y se celebrará del 21 al 27 de septiembre, como una iniciativa que desde hace décadas forma parte de la vida parroquial de los vicentinos. El párroco, Fausto Leonardo Henriquez, invitó a la feligresía a participar a lo largo de la semana, en la que habrá espacios de encuentro y reflexión en torno a la caridad y al compromiso vicentino.

El sacerdote ha reiterado la invitación en cada una de las homilías para que se unan a las actividades que se desarrollarán en la sede de la parroquia. Participarán los diferentes grupos y voluntarios de la parroquia, junto a fieles procedentes de las colonias y aldeas que forman parte de ella. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las actividades estarán también abiertas al conjunto de la comunidad de San Pedro Sula , con el objetivo de hacer de estos días un espacio de encuentro y reflexión en torno a la caridad y al compromiso vicentino. Uno de los ejes principales será la formación, con cinco encuentros que se desarrollarán de lunes a viernes y abordarán distintas dimensiones del servicio y la atención a los más vulnerables. Según la programación, el lunes 21, Mons. Luis Solé Fa, CM, hablará sobre "Carisma vicentino, una llamada a la acción transformadora"; el martes 22 será el turno de Sor Flor de María Colato, HC, con "La caridad, el amor que contempla a Cristo en los pobres".

Mientras que el miércoles 23, el P. Edwin Nieto, CM, profundizará en "La caridad de Cristo nos urge". El programa comenzará el jueves 24 con Monseñor Ángel Garachana, quien ofrecerá la charla "La mirada de Cristo hacia los marginados y vulnerables de la sociedad". Finalmente, el viernes 25, la psicóloga Claribel Posas abordará los "Valores y actitudes asertivas en el servicio de los pobres». La Semana de la Caridad culminará el domingo 27 de septiembre, fiesta de San Vicente de Paúl, con una gran kermés, una jornada abierta de convivencia que reunirá gastronomía, juegos y diferentes actividades.

La celebración tendrá también una importante dimensión solidaria, destinando las aportaciones y donativos a las acciones de caridad impulsadas desde la Parroquia San Vicente de Paúl. La iniciativa cuenta además con la colaboración de voluntarios, grupos parroquiales y diferentes entidades y empresas que contribuyen a hacer posible su desarrollo. Una implicación conjunta que, año tras año, convierte esta celebración en una expresión de la solidaridad de toda la comunidad.