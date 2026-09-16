Centro Soledad Fernández urge de mejoras en sistema eléctrico

San Pedro Sula, Honduras. Desde hace aproximadamente una década, el centro de educación básica Soledad Fernández ha solicitado apoyo para realizar mejoras en su sistema eléctrico, mismo que cada vez muestra señales más evidentes de deterioro, como los constantes bajones de energía y cortocircuitos que han dañado parte del equipo. Una situación que se ha vuelto más preocupante en las últimas semanas, luego de que una de las acometidas que abastece varios equipos de aire acondicionado se sobrecalentara y se dañara, dejando sin climatización el auditorio y varias aulas. Alma Murillo, directora del centro educativo, explicó que el problema no es reciente. Aseguró que desde que asumió la dirección, hace alrededor de diez años, ha realizado distintas gestiones en busca de una solución, pero el alto costo de las mejoras les ha impedido resolver el problema de forma integral, por lo que han tenido que recurrir a reparaciones temporales, según los recursos disponibles.

Entre las principales necesidades destacó que es urgente fortalecer la capacidad del sistema eléctrico para responder al crecimiento de la demanda, especialmente porque la institución ha ido climatizando aulas y laboratorios ante las altas temperaturas que se registran en San Pedro Sula durante la mayor parte del año. Actualmente, buena parte de las aulas de primaria cuenta con aire acondicionado, además de espacios como el laboratorio de Ciencias Naturales, la clínica odontológica, la biblioteca, el laboratorio de informática y un salón de usos múltiples. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Murillo indicó que aún quedan aulas pendientes de climatizar, haciendo uso de la matrícula gratis, para que los niños y jóvenes puedan recibir el pan del saber en mejores condiciones, pero no han podido avanzar debido a que la red eléctrica está presentando fallas.

“Aunque queremos lo mejor para nuestros estudiantes, no podemos seguir sobrecargando la parte eléctrica si no está en óptimas condiciones”, expresó la directora, quien señaló que una de las soluciones planteadas por la misma Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) en años anteriores ha sido la instalación de transformadores que permitan aumentar la capacidad en el centro. De acuerdo con Murillo, en su momento, el centro hizo la gestión de estos equipos, proceso que había avanzado a través de la Dirección Departamental de Educación de Cortés y existió un compromiso para su adquisición e instalación. Sin embargo, explicó que el proceso se ha visto estancado con el cambio administraciones y hasta el momento el proyecto no se ha concretado. Durante el recorrido, uno de los docentes del centro detalló que ese compromiso se puso por escrito y fue firmado por las anteriores autoridades, pero los transformadores finalmente no llegaron. La directora reconoció que personal de la Enee los ha apoyado, llegando al centro cuando se les ha solicitado apoyo y ha realizado revisiones después de algunos incidentes, como el cortocircuito que se registró hace unos meses en una de las glorietas.

No obstante, considera que las inspecciones ya no son suficientes y que se requiere una intervención más amplia para potenciar el sistema, mejorar el cableado y aumentar su capacidad. Los problemas eléctricos también obligan al personal a mantenerse pendiente de los equipos instalados. Murillo explicó que en áreas como la biblioteca y los laboratorios se han presentado inconvenientes con las variaciones de energía, por lo que deben realizar mantenimiento de manera constante para evitar daños en equipo. A esta necesidad se suma el deterioro del cielo falso en diferentes zonas del centro, en una infraestructura educativa con más de 50 años. Murillo explicó que existen numerosos espacios abiertos y que parte del daño se agravó después de la pandemia, principalmente por la presencia de termitas que afectaron estructuras de madera.