  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Ambiente en la escuela Soledad Fernández

Este domingo 30 de noviembre, más de 6.5 millones de hondureños habilitados en el padrón electoral escogerán, entre cuatro candidatos presidenciales, al próximo presidente o presidenta de la república que sucederá a Xiomara Castro al frente del Poder Ejecutivo.

Últimos Videos