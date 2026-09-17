Se escucharon gritos cuando oraban para sacar “legiones de demonios” a jovencitas en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras. Una denuncia al Sistema Nacional de Emergencias 911 permitió la detención de un hombre señalado como pastor, identificado como Alberto Parra, de 46 años, luego de que dos jóvenes denunciaran presuntas agresiones sexuales durante una oración en una vivienda del sector de La Cuchilla, en Arada, Santa Bárbara. De acuerdo con la Policía Nacional, el hombre habría llegado a la vivienda asegurando ser pastor evangélico y con el supuesto propósito de realizar una oración para liberar a una de las jóvenes, de 18 años, a quien habría señalado de estar poseída por “legiones de demonios”. Según el relato policial, la madre de una de las jóvenes permitió el ingreso y posteriormente se retiró del lugar, mientras el señalado permaneció con las dos muchachas para realizar la supuesta oración. La situación cambió cuando la mujer escuchó gritos y regresó al interior de la vivienda. La subinspectora Valladares explicó que, al ingresar, la madre habría observado una situación que levantó sospechas sobre un posible abuso. Por ello, los agentes que llegaron al lugar procedieron a detener al hombre, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes. La Policía indicó que una de las jóvenes denunció haber sido víctima de una presunta agresión sexual. La afectada fue trasladada al Ministerio Público para que se le practicaran las evaluaciones médicas correspondientes, con el objetivo de determinar si hubo violación u otro tipo de agresión sexual. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Madre de víctima de agresión

La madre de una de las jóvenes, Elmar Rodríguez Núñez, relató que no se encontraba en la vivienda cuando ocurrieron los hechos, pues había salido a realizar compras. Posteriormente, familiares le informaron que el hombre de nacionalidad argentina, había ingresado a la casa de su madre para realizar una oración. Rodríguez Núñez aseguró que, al regresar, su hija le contó que el supuesto pastor había intentado abusar de ella y que la habría besado a la fuerza. Según su relato, la joven le manifestó que el hombre también la había tocado, mientras que otra de las muchachas habría denunciado una agresión sexual más grave.

La mujer afirmó que la segunda joven habría presentado sangrado en sus partes íntimas después del encuentro. Estos señalamientos forman parte de las denuncias que deberán ser investigadas y corroboradas mediante las evaluaciones correspondientes y el proceso judicial.

Joven tenía “legiones de demonios”

Mientras tanto, una pastora que dijo haber acompañado a Parra durante la oración defendió su actuación y aseguró que estuvo dentro de la habitación durante el procedimiento. La mujer manifestó que permaneció orando junto a una pared y que no abrió los ojos porque, según lo que escuchaba, la joven tenía supuestas “legiones de demonios”. La pastora también aseguró que el detenido había orado anteriormente por otras personas de la comunidad y afirmó que ella misma recibió una oración de su parte. Según explicó, en su caso la oración tenía como propósito ayudarla a reconciliarse y regresar a la iglesia. Ante las preguntas sobre la acusación, la pastora manifestó que, desde su perspectiva, Parra es inocente. También señaló que varias personas se encontraban reunidas para respaldarlo y que, según ella, quienes habían recibido oraciones del hombre podían dar su versión sobre esas prácticas.

Pastor de origen argentino