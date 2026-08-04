Caída del sistema en Migración causa incertidumbre entre solicitantes de pasaporte

Una falla en el sistema informático del Instituto Nacional de Migración (INM) provocó largas filas, incertidumbre e inconformidad entre más de un centenar de personas que acudieron a la oficina regional de San Pedro Sula para tramitar o renovar su pasaporte.
Desde las primeras horas de la madrugada, ciudadanos procedentes de distintos municipios del país llegaron a las instalaciones con la expectativa de ser atendidos conforme a la cita programada. Sin embargo, la interrupción del sistema paralizó los trámites y obligó a los usuarios a permanecer durante varias horas en espera, sin una solución inmediata.
Uno de los principales reclamos de los afectados es la posibilidad de que la suspensión del servicio les genere costos adicionales.
José Hernández, quien viajó desde el departamento de Copán, relató que entre los usuarios circuló la información de que perder la cita podría implicar el pago de un recargo de entre cinco y 10 dólares.
"Nos hicieron saber que si perdemos la cita nos tocaría pagar un recargo de 5 a 10 dólares. No es justo que nosotros tengamos que asumir ese costo cuando la falla viene directamente de la institución, considerando que madrugamos y venimos desde tan lejos", expresó Hernández.
Los usuarios señalaron que, además del pago del pasaporte, muchos invirtieron dinero en transporte, alimentación y tuvieron que ausentarse de sus trabajos para cumplir con la cita.
María Gutiérrez, residente de una comunidad cercana a la frontera en el municipio de Omoa, explicó que realizó un viaje de varias horas para llegar a tiempo a la oficina de Migración.
"Hacer un viaje de varias horas para encontrarse con que no hay sistema causa mucha molestia. Las autoridades deberían tener un plan de solución inmediata si ya saben que la gente viene con citas programadas y desde lugares distantes", manifestó.
Los afectados pidieron al Instituto Nacional de Migración garantizar que las citas programadas no serán canceladas ni generarán cargos adicionales por una situación ajena a los usuarios.
Hasta el momento, las autoridades regionales del Instituto Nacional de Migración no habían emitido un comunicado oficial sobre el origen de la falla informática ni informado cuándo sobre el restablecimiento de el servicio.
Tampoco se había confirmado si las citas afectadas serán reprogramadas automáticamente o si los usuarios deberán realizar un nuevo procedimiento para obtener atención.
Mientras tanto, decenas de personas continuaban esperando una respuesta que les permita completar el trámite de su pasaporte sin asumir costos adicionales derivados de la caída del sistema.