Caída del sistema en Migración causa incertidumbre entre solicitantes de pasaporte

San Pedro Sula, Honduras

Una falla en el sistema informático del Instituto Nacional de Migración (INM) provocó largas filas, incertidumbre e inconformidad entre más de un centenar de personas que acudieron a la oficina regional de San Pedro Sula para tramitar o renovar su pasaporte.

Desde las primeras horas de la madrugada, ciudadanos procedentes de distintos municipios del país llegaron a las instalaciones con la expectativa de ser atendidos conforme a la cita programada. Sin embargo, la interrupción del sistema paralizó los trámites y obligó a los usuarios a permanecer durante varias horas en espera, sin una solución inmediata.

Uno de los principales reclamos de los afectados es la posibilidad de que la suspensión del servicio les genere costos adicionales.

José Hernández, quien viajó desde el departamento de Copán, relató que entre los usuarios circuló la información de que perder la cita podría implicar el pago de un recargo de entre cinco y 10 dólares.