  1. Inicio
  2. · San Pedro

Caída del sistema en Migración causa incertidumbre entre solicitantes de pasaporte

Una falla en el sistema del Instituto Nacional de Migración en San Pedro Sula paralizó el trámite de pasaportes y afectó a más de 100 personas que temen perder su cita y pagar recargos

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 14:40 -
  • Laura Amaya
Caída del sistema en Migración causa incertidumbre entre solicitantes de pasaporte

Personas provenientes de distintos departamentos del país permanecieron durante varias horas en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en San Pedro Sula tras la caída del sistema que paralizó el trámite y renovación de pasaportes.

 Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

Una falla en el sistema informático del Instituto Nacional de Migración (INM) provocó largas filas, incertidumbre e inconformidad entre más de un centenar de personas que acudieron a la oficina regional de San Pedro Sula para tramitar o renovar su pasaporte.

Desde las primeras horas de la madrugada, ciudadanos procedentes de distintos municipios del país llegaron a las instalaciones con la expectativa de ser atendidos conforme a la cita programada. Sin embargo, la interrupción del sistema paralizó los trámites y obligó a los usuarios a permanecer durante varias horas en espera, sin una solución inmediata.

Uno de los principales reclamos de los afectados es la posibilidad de que la suspensión del servicio les genere costos adicionales.

José Hernández, quien viajó desde el departamento de Copán, relató que entre los usuarios circuló la información de que perder la cita podría implicar el pago de un recargo de entre cinco y 10 dólares.

Desde las primeras horas de este martes, decenas de personas llegaron a la oficina del Instituto Nacional de Migración en San Pedro Sula para tramitar o renovar su pasaporte, pero se encontraron con el sistema caído, lo que paralizó la atención y generó largas esperas.

Desde las primeras horas de este martes, decenas de personas llegaron a la oficina del Instituto Nacional de Migración en San Pedro Sula para tramitar o renovar su pasaporte, pero se encontraron con el sistema caído, lo que paralizó la atención y generó largas esperas.

"Nos hicieron saber que si perdemos la cita nos tocaría pagar un recargo de 5 a 10 dólares. No es justo que nosotros tengamos que asumir ese costo cuando la falla viene directamente de la institución, considerando que madrugamos y venimos desde tan lejos", expresó Hernández.

Los usuarios señalaron que, además del pago del pasaporte, muchos invirtieron dinero en transporte, alimentación y tuvieron que ausentarse de sus trabajos para cumplir con la cita.

María Gutiérrez, residente de una comunidad cercana a la frontera en el municipio de Omoa, explicó que realizó un viaje de varias horas para llegar a tiempo a la oficina de Migración.

"Hacer un viaje de varias horas para encontrarse con que no hay sistema causa mucha molestia. Las autoridades deberían tener un plan de solución inmediata si ya saben que la gente viene con citas programadas y desde lugares distantes", manifestó.

Los afectados pidieron al Instituto Nacional de Migración garantizar que las citas programadas no serán canceladas ni generarán cargos adicionales por una situación ajena a los usuarios.

Hasta el momento, las autoridades regionales del Instituto Nacional de Migración no habían emitido un comunicado oficial sobre el origen de la falla informática ni informado cuándo sobre el restablecimiento de el servicio.

La incertidumbre de perder su cita y tener que pagar un posible recargo marcó la espera de los usuarios en la oficina del Instituto Nacional de Migración en San Pedro Sula.

La incertidumbre de perder su cita y tener que pagar un posible recargo marcó la espera de los usuarios en la oficina del Instituto Nacional de Migración en San Pedro Sula.

(Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA)

Tampoco se había confirmado si las citas afectadas serán reprogramadas automáticamente o si los usuarios deberán realizar un nuevo procedimiento para obtener atención.

Mientras tanto, decenas de personas continuaban esperando una respuesta que les permita completar el trámite de su pasaporte sin asumir costos adicionales derivados de la caída del sistema.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Laura Amaya

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias