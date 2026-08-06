Hijos y hermana de Pérez Hilton escaparon al verlo lastimarse

La familia de Pérez Hilton huyó de la casa del bloguero en Miami justo antes de que comenzara a autolesionarse durante una transmisión en vivo, el martes.
“Apenas unos minutos antes del incidente, los hijos, la sobrina y la hermana de Pérez se encontraban dentro de la casa”, compartió la familia en un nuevo comunicado este jueves jueves.
La familia afirmó que “cuando se hizo evidente que Pérez estaba sufriendo una grave crisis de salud mental y se estaba autolesionando, ellos huyeron de inmediato para proteger a los tres hijos del bloguero —Mario, de 13 años; Mia, de 11; y Mayte, de 8— “de presenciar más traumas”.
“Nuestra máxima prioridad ahora es ayudar a los niños a comenzar a sanar de lo que vivieron”, continuó el comunicado. “Una parte importante de ese proceso es permitirles regresar a casa de forma segura y comenzar a reconstruir una sensación de seguridad y normalidad”.
La familia también expresó que “los sucesos de los últimos días han sido casi insoportables” para ellos, y agradeció a los fans por su “abrumadora muestra de amor, apoyo y oraciones”.
Al final del comunicado, la familia de Hilton prometió seguir informando sobre el estado de salud del influencer a través de su sitio web.
“Una vez más, gracias por su compasión, comprensión y oraciones”, concluyó el comunicado.
Hizo un en vivo y empezó a autolesionarse
Hilton fue hospitalizado el martes tras autolesionarse durante una transmisión en vivo de TikTok.
La policía respondió a los reportes de un “intento de suicidio”, según el audio de la llamada al 911 obtenido por Page Six el miércoles.
Las autoridades llegaron al lugar alrededor de las 7 p.m. y permanecieron en la residencia de Hilton en Miami durante cuatro horas antes de que fuera “rescatado sano y salvo y trasladado a un hospital local”.
La familia de Hilton ha publicado varias actualizaciones sobre su salud desde que ocurrió el incidente.
El miércoles, sus seres queridos dijeron que Hilton “puede comunicarse”, lo que “les ha dado esperanza”.
“Por ahora, vamos paso a paso y nos centramos en lo que realmente importa: Pérez y su recuperación”, continuaba el comunicado. “Una vez más, muchas gracias por todo su apoyo y compasión. Estamos muy agradecidos”.
En una actualización anterior, se confirmó que Hilton estaba “recibiendo atención médica”, y su familia declaró que su prioridad ahora mismo es su bienestar.
También pidieron a los fans que “respeten la privacidad de Pérez, así como la de su familia, durante este difícil momento”.