Hijos y hermana de Pérez Hilton escaparon al verlo lastimarse

Estados Unidos.

La familia de Pérez Hilton huyó de la casa del bloguero en Miami justo antes de que comenzara a autolesionarse durante una transmisión en vivo, el martes.

“Apenas unos minutos antes del incidente, los hijos, la sobrina y la hermana de Pérez se encontraban dentro de la casa”, compartió la familia en un nuevo comunicado este jueves jueves.

La familia afirmó que “cuando se hizo evidente que Pérez estaba sufriendo una grave crisis de salud mental y se estaba autolesionando, ellos huyeron de inmediato para proteger a los tres hijos del bloguero —Mario, de 13 años; Mia, de 11; y Mayte, de 8— “de presenciar más traumas”.

“Nuestra máxima prioridad ahora es ayudar a los niños a comenzar a sanar de lo que vivieron”, continuó el comunicado. “Una parte importante de ese proceso es permitirles regresar a casa de forma segura y comenzar a reconstruir una sensación de seguridad y normalidad”.

La familia también expresó que “los sucesos de los últimos días han sido casi insoportables” para ellos, y agradeció a los fans por su “abrumadora muestra de amor, apoyo y oraciones”.

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Al final del comunicado, la familia de Hilton prometió seguir informando sobre el estado de salud del influencer a través de su sitio web.

“Una vez más, gracias por su compasión, comprensión y oraciones”, concluyó el comunicado.