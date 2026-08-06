Pérez Hilton visitó una iglesia para buscar ayuda, días antes de su hospitalización

Estados Unidos.

Pérez Hilton habló abiertamente sobre sentirse abrumado y en una espiral descendente en las semanas previas a su alarmante transmisión en vivo.

El bloguero de chismes compartió un video en YouTube el 28 de junio sobre su recaída total mientras gestionaba la mudanza de su familia de Nevada a Florida.

"He vuelto. Fui al gimnasio esta mañana por primera vez en semanas", les dijo Hilton a sus seguidores en ese momento.

"También fui a la iglesia hoy por primera vez en semanas", agregó, sobre el hecho de buscar algo de paz en medio de sus problemas mentales y emocionales. “Hoy también leí la Biblia por primera vez en semanas. Estaba un poco desanimado porque me sentía abrumado por nuestra mudanza a Miami y no hice estas cosas que sé que me hacen bien”, continuó el columnista de espectáculos.

Si bien Hilton se había sentido “ansioso”, se sintió “tranquilo” e “inspirado” después de su día de “trabajo”.