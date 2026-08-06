Pérez Hilton visitó una iglesia para buscar ayuda, días antes de su hospitalización

Pérez Hilton habló abiertamente sobre sentirse abrumado y en una espiral descendente en las semanas previas a su alarmante transmisión en vivo.
El bloguero de chismes compartió un video en YouTube el 28 de junio sobre su recaída total mientras gestionaba la mudanza de su familia de Nevada a Florida.
"He vuelto. Fui al gimnasio esta mañana por primera vez en semanas", les dijo Hilton a sus seguidores en ese momento.
"También fui a la iglesia hoy por primera vez en semanas", agregó, sobre el hecho de buscar algo de paz en medio de sus problemas mentales y emocionales. “Hoy también leí la Biblia por primera vez en semanas. Estaba un poco desanimado porque me sentía abrumado por nuestra mudanza a Miami y no hice estas cosas que sé que me hacen bien”, continuó el columnista de espectáculos.
Si bien Hilton se había sentido “ansioso”, se sintió “tranquilo” e “inspirado” después de su día de “trabajo”.
Cabe destacar que Hilton habló abiertamente sobre su fe a principios de este año, tras superar una sepsis que puso en peligro su vida y someterse a una cirugía de emergencia.
El hombre de 48 años fue hospitalizado nuevamente el martes después de autolesionarse durante una transmisión en vivo de TikTok.
La policía respondió a los reportes de un “intento de suicidio”, según el audio de la llamada al 911 obtenido por Page Six el miércoles.
Las autoridades llegaron al lugar alrededor de las 7 p.m. y permanecieron en la residencia de Hilton en Miami durante cuatro horas antes de que fuera “rescatado y trasladado a un hospital local”.
En una actualización esperanzadora sobre la salud de Hilton, publicada el miércoles, su familia informó que ya puede comunicarse.
El comunicado señala: "Estamos avanzando paso a paso y manteniendo la atención en lo que realmente importa: Pérez y su recuperación".
Nos enteramos de que Hilton, padre de tres hijos, ha pasado por unos meses muy difíciles como sostén de su familia, mientras que las elevadas facturas médicas lo han afectado gravemente.
Una fuente nos comentó: "Enfrentarse de repente a estas crecientes presiones financieras fue muy duro para él. Solo quiere brindarles una buena vida a todos".