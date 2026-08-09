Ryan Castro y Feid lanzan 'Mentira', su tercera colaboración

Ryan Castro y Feid vuelven a unir fuerzas en Mentira, un tema cargado de energía que combina una producción vibrante con una historia marcada por la incertidumbre, la desconfianza y las señales contradictorias que suelen aparecer en una relación sentimental.

La canción vuelve a demostrar la química artística entre Ryan y Feid, una dupla que ha dejado huella en el movimiento urbano colombiano durante los últimos años.

Tras el éxito de Monastery en 2021 y Ritmo de Medallo en 2023, esta tercera colabración muestra una faceta más emocional y vulnerable de ambos artistas, sin perder la energía y el carácter festivo que los caracteriza.

Como parte de la promoción del lanzamiento, Ryan y Feid sorprendieron el pasado fin de semana a los habitantes de Pedregal, el barrio de Medellín donde creció Ryan Castro, con una presentación improvisada que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Lo que parecía ser un día cualquiera para la comunidad terminó convirtiéndose en una auténtica fiesta cuando ambos artistas aparecieron en las calles del sector para interpretar varios de sus éxitos y presentar por primera vez Mentira ante el público.

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Sin necesidad de grandes escenarios ni producciones espectaculares, los cantantes apostaron por un encuentro cercano y auténtico con sus seguidores, reforzando el vínculo con la ciudad que ha sido fundamental en el desarrollo de sus carreras.

Además, el videoclip incluye pistas sobre el concepto creativo del próximo álbum de Ryan Castro, del que Mentira se convierte en el primer adelanto oficial.

El videoclip fue grabado en Medellín y mantiene una estética cercana a la cultura de barrio que ha marcado las carreras de ambos artistas.

Lejos de una producción ostentosa, las imágenes muestran escenarios urbanos y momentos de complicidad entre Ryan y Feid, reforzando el carácter nostálgico y emocional de la canción.

Además, los últimos segundos del video incluyen un adelanto relacionado con el concepto del próximo álbum de Ryan Castro, convirtiendo la pieza audiovisual en una pista para los seguidores más atentos.

El lanzamiento llega en un momento clave para Ryan Castro, quien se prepara para llevar su gira SENDÉ The Last Dance Tour por Estados Unidos y Canadá. El recorrido comenzará el próximo 6 de septiembre en Atlantic City y visitará ciudades como Boston, Washington D.C., Orlando, Tampa, San Antonio, San José, Denver y Las Vegas.