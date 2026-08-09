Las predicciones para el matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce

En un reciente artículo que ha circulado en redes sociales, los medios de comunicación han compartido todo sobre la reciente boda de Taylor Swift y Travis Kelce, pero lo que está dando vueltas ahora mismo por todo el internet son las supuestas predicciones para este matrimonio. A continuación el reportaje:

Todo evento tiene su Carta Astral: el nacimiento de una persona o mascota, el surgimiento de una nación o una empresa, el comienzo de cualquier capítulo en nuestras vidas, etc. Por supuesto, una boda no es la excepción y el 3 de julio será para siempre recordado como el día en el que la verdadera power couple de la cultura pop, paralizó Nueva York y se dio el “sí” ni más ni menos que en el Madison Square Garden.

Considerando esta fecha y lugar, analizamos la Carta Astral de la boda del año, que marca el inicio del capítulo más definitivo en la historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce.

Tanto Taylor como Travis nacieron en 1989, así que tienen en común varias posiciones planetarias importantes. Por esta razón, actualmente ambos viven un aspecto de Saturno bastante retador que les dice: llegó el momento de ser conscientes del paso del tiempo y tomar decisiones maduras que les lleven a construir ese proyecto personal tan relevante para ustedes.

Y es que los dos son ambiciosos y muy buenos en sus respectivas profesiones, pero si no le dan prioridad a sus necesidades sentimentales y se hacen responsables de ellas, el tiempo seguirá pasando y las oportunidades de construir un proyecto de pareja y familia a veces no regresan.

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Saturno nos ayuda a construir, aunque también representa esfuerzo. En el caso de los nuevos esposos está claro que durante su matrimonio deberán mostrar su lado más maduro para mantenerse unidos a pesar de las intensas demandas de sus respectivas carreras. Además, siempre tendrán que lidiar con el aspecto exigente de su inmensa fama, como quedó ejemplificado con el blindaje que tuvieron que hacer para casarse en “privado” el pasado 3 de julio.

Mercurio estuvo en movimiento retrógrado desde el 29 de junio y hasta el 23 de julio, o sea que los nuevos esposos se dieron el sí con el planeta de la comunicación en “reversa”, lo que puede representar malentendidos en el matrimonio, una comunicación escasa y deficiente, trámites y papeleos que se complican, etc.

Sin embargo, como todas las posiciones planetarias, Mercurio retrógrado también tiene su lado luminoso, así que se puede manifestar como una relación en donde se dé un buen flujo de comunicación no verbal y conversaciones más de corazón a corazón, que fortalezcan la intimidad emocional de la pareja.

El día de la boda, Venus, el planeta del amor y el matrimonio, estaba haciendo un aspecto muy armonioso y cooperador con el Sol de Taylor. A su vez, Júpiter, que amplifica todo lo que toca, estaba conectado al Venus en Acuario de ella, lo que marca un momento donde el encanto de la cantante estaba amplificado, al igual que su deseo de celebrar a lo grande y por todo lo alto ese día tan esperanzado y significativo en su vida... ¡y vaya que lo hizo!

Para Travis, el paso de Venus por su Casa 11 indica que muy probablemente estaba feliz de compartir con tanta gente esa ocasión tan especial, además de que ese planeta le estaba activando su Nodo Norte, lo cual implica que, para él, casarse representó el cumplimiento de parte de su misión espiritual en el mundo.

Los Swift-Kelce, se casaron durante una conjunción muy intensa entre Marte y Urano, la cual les augura un matrimonio lleno de movimiento, emociones fuertes y adrenalina, algo perfectamente esperable considerando sus respectivas carreras y temperamentos, así como los mundos en los que ambos se mueven.

Y bueno, si Taylor y Travis estaban buscando una fecha auspiciosa para su matrimonio debemos decir que lo hicieron muy bien, pues hay tres parejas muy exitosas en su matrimonio que también se casaron en el fin de semana del 4 de julio (Día de la Independencia en Estados Unidos).

Créditos: Laura Gamboa - Cosmo Lau: Hola!