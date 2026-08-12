¿Qué le pasa a Jenna Ortega?: su apariencia genera preocupación entre fans

La aparición de Jenna Ortega durante una reciente entrevista generó comentarios y preocupación entre algunos usuarios de redes sociales, aunque no existe confirmación de que la actriz se enfrenta actualmente a algún problema de salud. La actriz estadounidense Jenna Ortega, conocida por su papel en la serie de Netflix “Wednesday”, participó en la serie “How I Got Here”, de la revista Esquire, donde habló sobre su evolución profesional, desde sus primeros trabajos como actriz infantil hasta convertirse en una de las figuras jóvenes más reconocidas de Hollywood. Durante la entrevista, Ortega recordó algunos aspectos de su infancia y habló sobre la manera en que vivió sus primeros años en la industria. Sus declaraciones y su apariencia durante la conversación generan comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios expresan preocupación por lo que perciben como un cambio en su aspecto físico durante el último año.

Lo que dijo en la entrevista

Al hablar de sus días como actriz infantil, Ortega comentó que pasaba días enteros sin pedir comida ni agua, pues no quería preocupar a nadie. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “De niña, lo tenía todo a mi favor, porque no recuerdo haber cometido ni un solo error”, afirmó Ortega. “¿Es terrible decir eso? Siento que ahora cometo errores todo el tiempo, pero de niña estaba tan agradecida y emocionada de estar allí que siempre estaba concentrada en lo que hacía”. Jenna también reflexionó sobre esa etapa de su vida y admitió: “Quizás ese fue mi error, no me cuidaba”. Estas declaraciones se refieren a una etapa anterior de su vida y no constituyen una explicación sobre su apariencia actual ni permiten determinar su estado de salud.

Los comentarios de los fans

Tras la publicación de la entrevista, varios usuarios comentaron en X sobre la apariencia de Ortega. Un fan escribió: "¿Cómo es posible que a nadie más le preocupe lo delgada que está? ¿Podemos dejar de fingir que esto es normal y saludable y que siempre ha sido así de delgada? Porque no es así, es muy preocupante y me preocupa mucho su bienestar. #JennaOrtega". Otro usuario de X dijo: “Lo que está pasando con las redes sociales y los cuerpos de las celebridades me está volviendo loca”. Otro comentarista expresó: "Estoy de acuerdo en que el cambio es notorio, y entiendo perfectamente la preocupación de la gente, porque realmente no parece normal. Solo espero que esté bien y que tenga gente a su alrededor que la cuide". Otras reacciones fueron mucho más breves. "¿No tiene familiares o amigos que puedan ayudarla? Es obvio que es otra víctima de Hollywood", preguntó un fan. Otro escribió: “Se ve mal, no puedo creer que haya gente que piense que esto está bien”. Otro comentó: “Parece que hemos vuelto a los 90, cuando algunas personas aspiraban a ser extremadamente delgadas”.

Surgen comparaciones con Ariana Grande

A medida que la conversación se intensificó, algunos usuarios comenzaron a comparar la apariencia de Ortega con la de Ariana Grande, quien también ha sido objeto de comentarios públicos sobre su cuerpo en los últimos años. Un usuario de redes sociales comentó: "¿Primero Ariana y ahora ella? ¿Qué les pasa a estas celebridades?". Otro las comparó directamente: "Ahora bien, no está ni cerca de ser tan grave como Ariana Grande u otras que también han hecho esto, pero sí parece que ha adelgazado un poco. También se ha puesto más pálida". Para algunos usuarios, la discusión se centra menos en Ortega y más en los estándares de belleza de la industria del entretenimiento. Una persona resumió esa frustración escribiendo: “Hollywood ha vuelto a exigir la estética de piel y huesos. ¡Joder, habíamos avanzado tanto!”.

Jenna Ortega no se ha pronunciado sobre la conversación