Dennis Mencía habla de “Eva” y de su regreso al cine hondureño

Tegucigalpa

Cuando leyó “Eva”, de William Reyes, Dennis Mencía (La Lima, Cortés, 1983) sintió una fascinación ineludible. "Siempre estuve esperando el proyecto adecuado y, cuando llegó este guion, supe que era el indicado. (...) Creo que el mundo de Eva, en una sociedad tan cerrada, adquiere una relevancia especial. Es necesario crear y contar historias capaces de dar visibilidad a determinadas comunidades", cuenta el actor, quizás uno de los más reconocibles de la escena contemporánea, para quien la ópera prima de William representa su primer trabajo nacional tras decenas de producciones en la industria anglosajona.

Hace tres décadas emigrado de Honduras hacia Estados Unidos. Hoy regresa con un nutrido portafolio entre la televisión y el cine.

¿Qué significado reviste para usted participar en “Eva”?

Para mí siempre había sido una ilusión poder regresar a Honduras y colaborar con artistas nacionales; de alguna manera, traer un poco de todo lo que he aprendido fuera, compartirlo aquí y aportar al cine nacional. Creo que en Honduras hay muchísimo talento para explorar y, también, por proyectar al exterior. Así que poder contribuir y colaborar en todo lo que esté a mi alcance ha sido, para mí, un verdadero privilegio.

¿Hablemos de su personaje? ¿Quién es Antonio?

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Antonio es un hombre que vive dividido entre lo que quiere y lo que siente que la sociedad espera de él. Vive en estos dos mundos, el del amor y el miedo. Y siento que su mayor conflicto es, de alguna forma, decidir si sigue viviendo en la oscuridad o si se permite la posibilidad de vivir una vida más auténtica.