Selena Gomez y su madre enfrentan demanda por presunto fraude en Wondermind

La superestrella Selena Gómez y su madre, Mandy Teefey, fueron señaladas en una demanda federal por presunto fraude relacionado con Wondermind, su empresa emergente de salud mental, fundada en 2021 junto a la empresaria Daniella Pierson.

Wondermind nació con la promesa de ofrecer herramientas y prácticas para el bienestar mental. Sus fundadores aseguraron que desarrollarían una aplicación, un podcast y productos editoriales, con la participación activa de Gomez como rostro de la marca.

Los demandantes, Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind SPV I LLC, afirman haber invertido 1,2 millones de dólares en la empresa, confiando en que la presencia de Gomez impulsaría el crecimiento y la rentabilidad del proyecto.

La demanda sostiene que los fundadores falsearon información sobre la infraestructura, el liderazgo y las alianzas de la compañía, además de ocultar problemas internos durante más de tres años. También se les acusa de fraude de valores, incumplimiento de contrato y fraude consuetudinario.

Según los documentos judiciales citados en el reportaje, la aplicación nunca se desarrolló, las alianzas publicitarias no existieron y las iniciativas anunciadas jamás se materializaron. Los inversores alegan que Gómez incluso firmó un contrato de marketing que posteriormente no habría cumplido.

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Los problemas internos salen a la luz tras la publicación de dos reportajes críticos en medios de comunicación. En agosto de 2025, Forbes publicó un artículo titulado “Humo y espejos”, en el que cuestionó la gestión de Pierson y señaló inconsistencias en su empresa anterior, The Newsette.

En un comunicado, Pierson negó categóricamente las acusaciones y aseguró que nunca utilizó fondos de inversores para gastos personales. “Todo lo contrario: invertí mi propio dinero y jamás recibiré salario de la empresa”, afirmó.

La demanda indica que Pierson habría exagerado cifras de lectores y alianzas estratégicas para atraer inversiones. Además, tras el artículo de Forbes, Teefey habría acusado a Pierson de malversar fondos para financiar un estilo de vida lujoso, incluido un alquiler mensual de 60.000 dólares en Nueva York.

Estas acusaciones corresponden a lo expuesto en la demanda y no constituyen, por sí mismas, hechos judicialmente probados.

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Silencio hacia los inversores

Los demandantes aseguran que durante tres años no recibieron actualizaciones claras sobre el estado de la empresa. Las pocas comunicaciones que obtuvieron, según su versión, habrían tergiversado la situación real de Wondermind.