Chiky Bombom se disculpa por comentarios sobre supuestos despidos en Telemundo

La presentadora e influencer dominicana Chiky Bombom , cuyo nombre real es Lissette Eduardo, protagonizó un momento de tensión mediática después de disculparse en vivo por unos comentarios realizados durante un live de TikTok, en el que aseguró que Telemundo despediría a unos 500 empleados.
La polémica comenzó cuando, durante una transmisión junto al creador de contenido Jesús Cáseres (@jesuscaseresone), la conductora afirmó que la cadena televisiva se preparaba para realizar despidos masivos y que ella misma podría estar incluida en la lista.
“Telemundo en este momento se está preparando para bota a 500 personas. Probablemente yo me vaya”, expresó durante la transmisión, lo que generó especulaciones sobre la situación de la cadena y la estabilidad laboral de sus talentos.
Las declaraciones de la presentadora, quien participa en programas como Hoy Día y En Casa con Telemundo , se viralizaron en redes sociales y provocaron comentarios de los usuarios sobre el futuro de la cadena.
Ante la controversia, Chiky Bombom abordó el tema y ofreció una disculpa pública: "Quiero aclarar un comentario inapropiado sobre supuestos despidos en Telemundo. No tengo acceso a ese tipo de información interna y reconozco que cometí un error".
La conductora agregó que asumía “total responsabilidad de sus actos” y pidió disculpas a cualquier persona que se hubiera sentido afectada por sus palabras. También enfatizó que la cadena “está teniendo bastante éxito” en la actualidad.
Pese a la disculpa, la revista People en Español informó que la presentadora fue suspendida de sus labores en Telemundo durante una semana. Hasta el momento, según la información proporcionada, la cadena no ha emitido un comunicado oficial sobre una eventual sanción.
La situación generó un debate en redes sociales, aunque también hubo muestras de apoyo de algunos de sus compañeros de trabajo. Carlos Adyan , Gabriel Coronel y Génesis Suero compartieron mensajes de respaldo en las cuentas de En Casa con Telemundo.
“Compañero, aquí tienes a tu equipo”, escribió Coronel; “Estamos contigo”, expresó Adyan; mientras que Suero añadió: "Bombona, eres grande. Te estamos esperando con los brazos abiertos. ¡Te queremos! XoX".
Chiky Bombom se unió a la familia Telemundo en diciembre de 2022 y desde entonces ha mantenido presencia en la televisión hispana, con participaciones tanto en espacios matutinos como vespertinos.
Este incidente se suma a la reciente controversia que Chiky tuvo con la actriz Carolina Tejera , quien sugirió que Telemundo no debería contratar creadores de contenido sin una formación académica para conducir en sus programas televisivos, provocando discusión sobre la permanencia de Chiky en la cadena.
@jesuscaseresone #telemundo Chiky Bombom pide disculpas públicas después del polémico en vivo en mi cuenta de TikTok 😳🔥 #lacasadelosfamosos #telemundorealities #lcdlf ♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) - SoLaTiDo
Por su parte, Jesús Cáseres defendió a la conductora y aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto: "Muchas de las cosas que pasaron en ese en vivo han sido magnificadas. El en vivo con la Chiky Bombom fue realmente jocoso, divertido".
El creador de contenido agregó que la transmisión se realizó “por diversión, por contenido, para pasarla bien”, con lo que restó importancia a la controversia.
El episodio pone de relieve el alcance que pueden tener las declaraciones de figuras públicas en redes sociales, particularmente cuando se refieren a información interna o laboral de empresas como Telemundo.