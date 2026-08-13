Chiky Bombom se disculpa por comentarios sobre supuestos despidos en Telemundo

La presentadora e influencer dominicana Chiky Bombom , cuyo nombre real es Lissette Eduardo, protagonizó un momento de tensión mediática después de disculparse en vivo por unos comentarios realizados durante un live de TikTok, en el que aseguró que Telemundo despediría a unos 500 empleados.

La polémica comenzó cuando, durante una transmisión junto al creador de contenido Jesús Cáseres (@jesuscaseresone), la conductora afirmó que la cadena televisiva se preparaba para realizar despidos masivos y que ella misma podría estar incluida en la lista.

“Telemundo en este momento se está preparando para bota a 500 personas. Probablemente yo me vaya”, expresó durante la transmisión, lo que generó especulaciones sobre la situación de la cadena y la estabilidad laboral de sus talentos.

Las declaraciones de la presentadora, quien participa en programas como Hoy Día y En Casa con Telemundo , se viralizaron en redes sociales y provocaron comentarios de los usuarios sobre el futuro de la cadena.

Ante la controversia, Chiky Bombom abordó el tema y ofreció una disculpa pública: "Quiero aclarar un comentario inapropiado sobre supuestos despidos en Telemundo. No tengo acceso a ese tipo de información interna y reconozco que cometí un error".