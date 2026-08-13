Danna García confirma la muerte de su padre con un emotivo mensaje

La actriz colombiana Danna García, reconocida internacionalmente por su papel en Pasión de Gavilanes, atraviesa un momento de duelo tras confirmar la muerte de su padre, Jaime García, ocurrida el martes 11 de agosto.

La noticia fue compartida por la propia artista a través de su cuenta de Instagram, donde publicó varias fotografías familiares acompañadas de un mensaje de despedida.

"Anoche mi papá se fue a las estrellas. Murió en el lugar de su corazón, en calma. Mi superhéroe, mi primer gran amor. Una relación llena de contrastes y amor", escribió la actriz, al referirse al vínculo que mantenía con su padre.

En la publicación, Danna también expresó su esperanza de volver a encontrarse con él algún día: "Seguiré esperándote, en cada esquina, en cada sueño, cada mañana... hasta que llegue tu abrazo. ¿Vendrás? Te extraño. Buen viaje, papi... sabes que nos veremos en las estrellas. Te amo".

La actriz no reveló detalles sobre las causas del fallecimiento ni sobre posibles enfermedades. En su mensaje, sin embargo, describió la partida de su padre como un momento de calma.

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Tampoco se conocen, por ahora, detalles sobre las exequias de Jaime García. Este dato debe mantenerse actualizado, ya que podría modificarse conforme la familia informe sobre los actos funerarios.

La publicación de Danna recibió mensajes de apoyo y solidaridad de sus seguidores, así como de personas relacionadas con el medio artístico que se sumaron a su duelo.

En entrevistas anteriores, la actriz había hablado de la influencia que su padre tuvo durante su infancia y juventud, especialmente por el gusto que ambos compartían por la música ranchera.

"Mi papá es fan de toda la música del mariachi y gracias a él es que yo conozco desde muy niña toda la música ranchera. Me acuerdo de que cantábamos juntos canciones de mariachi", recordó en una conversación pasada.

Además de la música, Jaime García también influyó en los intereses académicos de su hija. Danna contó que en algún momento contempló estudiar Administración de Empresas, siguiendo el camino profesional de su padre.

La actriz, nacida en Colombia, inició su carrera artística desde muy pequeña. A los siete años ya participó en comerciales y programas de televisión, antes de consolidarse como protagonista de producciones en Colombia y México.

Entre sus trabajos más destacados figuran Pasión de Gavilanes, Corazón partido, Decisiones, Un gancho al corazón, Qué bonito amor, Las Amazonas, El señor de los cielos y Hermanas: Un amor compartido.

Mientras atraviesa este duelo, Danna García ha recibido muestras de cariño de sus seguidores y del público que ha acompañado su trayectoria artística.