Ya nació la hija de Roxana Somoza y Juninho Manella, abuelos lo confirman

La creadora de contenido hondureña Roxana Somoza dio a luz a su hija, fruto de su relación con el creador de contenido brasileño Juninho Manella. El nacimiento ocurrió ayer, después de varias semanas de expectativa debido a lo prolongado que había sido el embarazo.

La noticia fue confirmada en redes sociales por familiares de Juninho. Edson Vieira, su padre, expresó su alegría tras conocer el nacimiento de la bebé. “¡Nació, nació, nació!”, gritó Vieira en video compartido, quien también expresó: “¡Gracias Jesús!”.

Por su parte, Andrea Manella, madre de Juninho, compartió más detalles sobre el estado de Roxana y la bebé.

“Por fin nació la bebé, gracias gente, muchas gracias a todos ustedes, que son también tíos y tías. Rox está muy bien, el doctor mandó mensaje y la foto, está muy bien gracias a Dios”, expresó.

Andrea también relató que, según la información que recibió, el parto fue natural y transcurrió con tranquilidad.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Creo que Juninho presenció el parto, no puedo mostrar nada ahora, Dios es muy fiel, gracias a Dios, parto natural, tranquilo, porque empezaron los dolores, despacito, despacito, cuando vinieron los más fuertes ya nació. Fue como unas tres horas el trabajo de parto”, comentó.

La niña es la segunda hija de Roxana Somoza. La hondureña tiene un hijo varón, Cris Somoza, fruto de una relación anterior. La bebé es su primera hija en común con Juninho Manella.

Roxana Somoza y Juninho Manella comenzaron a ser vinculados sentimentalmente en redes sociales alrededor de agosto y septiembre de 2025, después de participar en dinámicas y batallas entre creadores de contenido de Honduras y Brasil.

A finales de 2025 y principios de 2026, la pareja hizo pública su relación y posteriormente anunció que esperaba un hijo. Actualmente, ambos radican en Brasil.