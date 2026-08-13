El niño de ‘Baby Shark’ busca convertirse en ídolo del K-pop

A los seis años, Park Geon-roung ya tenía uno de los rostros más reconocibles de internet tras protagonizar el videoclip de “Pinkfong Baby Shark Dance”. Ahora, a los 17 años, busca aprovechar aquella aparición para iniciar una carrera en el K-pop.

El video acumula más de 17 mil millones de visualizaciones y la cifra continúa en aumento. Bajo el seudónimo de Baby Shark Boy, Geon-roung se unió a The Pinkfong Company, creadora de Baby Shark, para lanzar nueva música.

Su primera canción, “WAVE”, se estrenará el 19 de agosto (20 de agosto en Corea del Sur). El tema fue coescrito por Geon-roung y cuenta con la participación de Joohoney, integrante del grupo de K-pop Monsta X.

Un adelanto de “WAVE” muestra a Geon-roung cantando en coreano e inglés y sugiere una conexión entre la nueva canción y Baby Shark.