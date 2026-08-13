El niño de ‘Baby Shark’ busca convertirse en ídolo del K-pop

A los seis años, Park Geon-roung ya tenía uno de los rostros más reconocibles de internet tras protagonizar el videoclip de “Pinkfong Baby Shark Dance”. Ahora, a los 17 años, busca aprovechar aquella aparición para iniciar una carrera en el K-pop.
El video acumula más de 17 mil millones de visualizaciones y la cifra continúa en aumento. Bajo el seudónimo de Baby Shark Boy, Geon-roung se unió a The Pinkfong Company, creadora de Baby Shark, para lanzar nueva música.
Su primera canción, “WAVE”, se estrenará el 19 de agosto (20 de agosto en Corea del Sur). El tema fue coescrito por Geon-roung y cuenta con la participación de Joohoney, integrante del grupo de K-pop Monsta X.
Un adelanto de “WAVE” muestra a Geon-roung cantando en coreano e inglés y sugiere una conexión entre la nueva canción y Baby Shark.
Según Business Korea, Pinkfong considera este proyecto una oportunidad para centrarse en “contar sus propias historias, yendo más allá de simplemente contratar artistas”. La compañía también señaló que busca mostrar “el auténtico crecimiento de Baby Shark Boy, quien ha compartido momentos especiales con Baby Shark, a los fans de todo el mundo”.
En un comunicado traducido al inglés, Park Geon-roung expresó su intención de construir una identidad propia bajo el nombre de Baby Shark Boy.
“Siempre he agradecido que la gente aún recuerde el video en el que salí de niño”, dijo. "Hace diez años bailé junto a Baby Shark. Ahora quiero que la gente escuche mi propia voz y la historia que yo mismo escribí".
De acuerdo con Forbes, Pinkfong también planea lanzar el documental detrás de cámaras WAVE: A Boy's Record, que narrará la trayectoria de Geon-roung durante una década, desde su participación en Baby Shark hasta el lanzamiento de “WAVE”.