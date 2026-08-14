Muere Alberto “El Betón” Lizárraga, exintegrante de Banda El Recodo

El mundo de la música sinaloense está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alberto “El Betón” Lizárraga, hijo del fundador de Banda El Recodo, Cruz Lizárraga, y hermano de Germán Lizárraga. El músico murió este miércoles 12 de agosto, a los 75 años, y dejó un legado ligado a la historia del regional mexicano.
La noticia fue confirmada por sus hermanos, entre ellos José Ángel Lizárraga, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales:
"Hoy me toca decirte adiós, pero no sin antes agradecer a Dios por el regalo de tu vida y por cada momento que compartimos. Fuiste más que mi hermano, fuiste mi compañero de vida, mi apoyo y mi amigo".
Por su parte, Germán Lizárraga, líder de Banda Estrellas de Sinaloa, recibió muestras de solidaridad de colegas y seguidores. La agrupación publicada en Instagram:
“Hoy nos duele en el corazón al acompañar a nuestro líder y amigo Germán Lizárraga ya toda su familia por el sensible fallecimiento de su querido hermano”.
El dolor de Germán se intensifica, pues apenas en julio enfrentó la pérdida de su hija, Yolanda Lizárraga, de 43 años, lo que convierte este período en uno de los más difíciles para la familia.
El hijo de Alberto, José Cruz Lizárraga, también rindió homenaje a su padre a través de la música. Compuso la canción “El Lizárraga”, en la que plasmó su orgullo y gratitud:
"Él siempre dio todo por nosotros, su familia, y su ejemplo está día a día con nosotros. Para mí, es un genio en la música, pero aún más, un genio como papá".
Aunque la familia no ha confirmado las causas del fallecimiento, trascendió que Alberto enfrentaba problemas de salud relacionados con la edad y utilizaba silla de ruedas. Una de sus últimas apariciones públicas fue en agosto de 2025, durante un homenaje en la cancha Germán Evers de Mazatlán.
Alberto “El Betón” Lizárraga creció en el seno de una familia que convirtió la música de banda en una tradición. Su padre, Cruz Lizárraga, fundó Banda El Recodo en 1938, agrupación que se consolidó como referente del regional mexicano y que hoy es conocida como “La Madre de todas las Bandas”.
Durante su trayectoria, Alberto formó parte de Banda El Recodo, donde contribuyó al legado musical de su padre. Sin embargo, su carrera no terminó allí. En los años 90 emprendieron nuevos proyectos, entre ellos la fundación de Banda Mr. Lobo, además de su participación en Lizárraga Musical y en los primeros años de Banda Los Recoditos.
Su aporte no se limitó al escenario. Alberto también se dedicó a transmitir conocimientos y valores musicales a nuevas generaciones, entre ellas su hijo José Cruz, quien continúa con la tradición familiar.
El cariño hacia “El Betón” se refleja en los mensajes de despedida de sus hermanos y colegas, quienes lo recuerdan como un hombre de fe, entrega y pasión por la música.
“Sé que ahora estás en los brazos de nuestro Padre Celestial, en paz y sin dolor”, escribió José Ángel Lizárraga.
La partida de Alberto Lizárraga marca un capítulo doloroso en la historia de la familia que dio vida a una de las agrupaciones más emblemáticas de México. Su legado, sin embargo, permanece en la música de banda y en las generaciones que continúan con esta tradición.