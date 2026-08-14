Muere Alberto “El Betón” Lizárraga, exintegrante de Banda El Recodo

El mundo de la música sinaloense está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alberto “El Betón” Lizárraga, hijo del fundador de Banda El Recodo, Cruz Lizárraga, y hermano de Germán Lizárraga. El músico murió este miércoles 12 de agosto, a los 75 años, y dejó un legado ligado a la historia del regional mexicano. La noticia fue confirmada por sus hermanos, entre ellos José Ángel Lizárraga, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales: "Hoy me toca decirte adiós, pero no sin antes agradecer a Dios por el regalo de tu vida y por cada momento que compartimos. Fuiste más que mi hermano, fuiste mi compañero de vida, mi apoyo y mi amigo". Por su parte, Germán Lizárraga, líder de Banda Estrellas de Sinaloa, recibió muestras de solidaridad de colegas y seguidores. La agrupación publicada en Instagram: “Hoy nos duele en el corazón al acompañar a nuestro líder y amigo Germán Lizárraga ya toda su familia por el sensible fallecimiento de su querido hermano”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El dolor de Germán se intensifica, pues apenas en julio enfrentó la pérdida de su hija, Yolanda Lizárraga, de 43 años, lo que convierte este período en uno de los más difíciles para la familia. El hijo de Alberto, José Cruz Lizárraga, también rindió homenaje a su padre a través de la música. Compuso la canción “El Lizárraga”, en la que plasmó su orgullo y gratitud: "Él siempre dio todo por nosotros, su familia, y su ejemplo está día a día con nosotros. Para mí, es un genio en la música, pero aún más, un genio como papá". Aunque la familia no ha confirmado las causas del fallecimiento, trascendió que Alberto enfrentaba problemas de salud relacionados con la edad y utilizaba silla de ruedas. Una de sus últimas apariciones públicas fue en agosto de 2025, durante un homenaje en la cancha Germán Evers de Mazatlán. Alberto “El Betón” Lizárraga creció en el seno de una familia que convirtió la música de banda en una tradición. Su padre, Cruz Lizárraga, fundó Banda El Recodo en 1938, agrupación que se consolidó como referente del regional mexicano y que hoy es conocida como “La Madre de todas las Bandas”.