William Reyes estrena en cines hondureños su ópera prima "EVA"

Tegucigalpa

Agosto y septiembre traen nuevos títulos a la cartelera local, y es el cine hondureño quien vuelve a empuñar las riendas. El gran reclamo para los espectadores es “Eva”, la ópera prima de William Reyes, disponible en salas desde el 13 de agosto. Este drama de 94 minutos —que llega tras un largo periplo por festivales internacionales— narra con crudeza y sin concesiones la historia de una madre trans y su hijo, a quienes una tragedia arrebata la certeza de sus vidas. “Entre tensiones, reproches y silencios que pesan más que las palabras, madre e hijo emprenden un lento camino hacia el entendimiento mutuo y la reconstrucción de un vínculo que la pérdida había quebrado”, reza su sinopsis.

Premier nacional

La noche miércoles, antes de que las luces de la sala se apagaran para dar paso a la función, Tegucigalpa atestiguó un momento que William Reyes había imaginado durante años, casi como un horizonte lejano, el de ver “Eva” desembarcar, por fin, en una pantalla hondureña. La premier congregó a invitados, creadores de contenido, cinéfilos, productores y amigos del ecosistema artístico nacional, en un debut llamado a ser hito del cine hondureño. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ahí, Reyes habló de la producción que, según explicó, nace de una necesidad más honda que la de simplemente contar una historia: la de explorar y trascender las etiquetas, y reclamar una voz que “muchas veces no nos ha sido concedida”. Insistió en el carácter colectivo del cine, recordando que “en el cine somos todos, pero cada uno pone su parte”, y defendió la urgencia de que Honduras empiece a mirar el séptimo arte también como industria, aun a sabiendas de que algunos podrían pensar que el país llega tarde a esa conversación.

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