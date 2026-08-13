Natália Subtil anuncia la pérdida de su embarazo

Natália Subtil atraviesa por momentos complicados. Este miércoles 12 de agosto, la modelo anunció la pérdida del embarazo que aún mantenía en secreto y que era fruto de su actual relación.
“Hace unos días vivíamos una de las etapas más bonitas de nuestras vidas. Después de años de espera, por fin llegó la noticia que tanto habíamos soñado: estábamos esperando un bebé”, escribió en Instagram.
La brasileña reveló que la noticia de su embarazo no solo la llenó de ilusión a ella sino también a su actual pareja. Incluso, compartió que Mila, hija que comparte con Sergio Mayer Mori, ya sabía que se convertiría en hermana mayor.
“La ilusión llenó nuestra casa. Mi pareja estaba inmensamente feliz por la llegada de su primer hijo. Empezamos a imaginar cómo sería, a escoger nombres, a comprar sus primeras ropitas, a recorrer tiendas viendo todas esas cositas tan pequeñas que hacen tan grande la ilusión”, dijo.
“También llegó el momento de contárselo a Mila. Ver su emoción fue un regalo. Llevaba tanto tiempo pidiéndome un hermanito o una hermanita, y desde ese instante comenzó a soñar con ese nuevo integrante de nuestra familia. Pero hace unos días recibimos una noticia que nos rompió el corazón: tuve un embarazo químico”, subrayó.
Natália Subtil no reveló más detalles sobre su pérdida. Sin embargo, acompañó su publicación con una fotografía en blanco y negro donde mostraba la prueba de embarazo positiva y un video donde Mila recibía la noticia de que sería hermana mayor.