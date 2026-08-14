Jonas Brothers encabezarán el medio tiempo de la NFL en Melbourne

Los Jonas Brothers serán la atracción principal del espectáculo de medio tiempo durante el partido de la NFL en Melbourne de 2026, que enfrentará a los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams en la Semana 1 de la temporada.

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) anunció que los Jonas Brothers, ganadores de Múltiples discos de platino, encabezarán el espectáculo de medio tiempo durante el partido de la NFL de Melbourne de 2026 entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams, el viernes 11 de septiembre a las 10:35 am AEST, en directo por Netflix (jueves 10 de septiembre a las 8:35 pm ET en Estados Unidos), desde el emblemático Melbourne Cricket Ground, en asociación con el Gobierno del Estado de Victoria y Visit Victoria.

La actuación en Melbourne será la primera de un récord de siete espectáculos de medio tiempo presentados por American Express durante los Juegos Internacionales de la NFL de 2026, una serie de presentaciones musicales en vivo que abarcarán siete países y cuatro continentes, mientras la liga disputa la mayor cantidad de partidos internacionales en una sola temporada. La liga anunciará a los demás artistas en las próximas semanas.

Los Jonas Brothers —Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas—, uno de los grupos más exitosos del siglo XXI, han vendido más de 20 millones de álbumes, han recibido dos nominaciones a los premios GRAMMY®, han logrado 26 éxitos en la lista Billboard Hot 100, han debutado tres veces consecutivas en el número 1 de la lista Billboard 200 y han generado millas de millones de reproducciones en plataformas digitales. Recientemente, los Jonas Brothers recibieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

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“Estamos muy emocionados de actuar en el descanso del primer partido de temporada regular de la NFL que se disputa en Australia”, declararon los Jonas Brothers. "Tocar en el emblemático Melbourne Cricket Ground ante una afición australiana tan apasionada es un honor increíble. Estamos deseando formar parte de este momento histórico y celebrarlo con todos los presentes en el estadio y con quienes nos ven desde cualquier parte del mundo".

“Traer el primer partido de temporada regular de la NFL a Australia es un momento histórico para la liga, y estamos comprometidos a crear una experiencia de entretenimiento que refleje la magnitud y la importancia de la ocasión”, dijo Tim Tubito, director sénior de presentación y entretenimiento global de partidos de la NFL. "Los Jonas Brothers son artistas de renombre mundial cuya música conecta con todas las generaciones, lo que los convierte en los artistas ideales para ayudarnos a celebrar este partido histórico en Melbourne. Esperamos ofrecer una actuación memorable en el descanso para nuestros aficionados en Australia y para quienes nos ven en todo el mundo".

“Los Jonas Brothers son superestrellas mundiales con una capacidad increíble para unir a la gente a través de la música, lo que los convierte en la incorporación perfecta para el primer partido de temporada regular de la NFL en Australia”, dijo Charlotte Offord, gerente general de la NFL para Australia y Nueva Zelanda. "Estamos creando una experiencia inolvidable para los aficionados, y contar con un grupo de renombre internacional como los Jonas Brothers en el descanso refuerza la magnitud y la importancia de este evento histórico. Estamos ansiosos por dar la bienvenida a nuestros aficionados de toda Australia y del resto del mundo para una celebración de deporte y entretenimiento de primer nivel".

“Melbourne mostrará lo mejor que Victoria tiene para ofrecer a decenas de millones de espectadores en todo el mundo”, declaró Anthony Carbines, ministro de Grandes Eventos de Victoria. “Eventos épicos como la NFL consolidan a Victoria como la capital deportiva y cultural de Australia, y generan millas de empleos en todo el estado”.