Bad Bunny dedica emotivo mensaje a Prichard Colón tras su muerte

El fallecimiento del exboxeador puertorriqueño Prichard Colón sigue generando conmoción en Puerto Rico y en el mundo del deporte. Tras su muerte, el artista urbano Bad Bunny publicó una carta en el diario El Nuevo Día, en la que destacó la valentía y el legado del pugilista, quien permaneció 221 días en coma tras la pelea de 2015 que truncó su carrera.

En su mensaje, Bad Bunny expresó: "Y aunque el destino le arrebató la oportunidad de ser todo lo que yo sabía que sería, nos despedimos de él y lo recordaremos como un campeón de nuestra tierra. Otro puertorriqueño que nos representó y nos llenó de orgullo. Nunca dejé de apoyarlo; nunca perdí la fe en él".

Antes del accidente, Colón acumulaba un récord de 16 victorias y una derrota, con 13 nocauts, y se perfilaba como una de las grandes promesas del boxeo puertorriqueño.

El golpe que cambió su vida

En octubre de 2015, durante su combate contra Terrel Williams , Colón recibió golpes ilegales que le provocaron una hemorragia cerebral . Desde entonces, su vida estuvo marcada por la lucha y el acompañamiento de su familia.

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La carta de Bad Bunny subraya cómo Colón trascendió el deporte para convertirse en un símbolo de resistencia y orgullo puertorriqueño. Su historia inspiró a miles de jóvenes que vieron en él un ejemplo de disciplina y pasión.