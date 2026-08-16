Kylie Jenner y Timothée Chalamet asisten a la boda de Jordyn Woods

La estrella de reality, Kylie Jenner, de 29 años, asistió a la boda de su amiga Jordyn Woods con la estrella de los New York Knicks, Karl-Anthony Towns, en Malibú, California, el sábado por la noche, y sin duda causó sensación.
Aunque parece que a los invitados famosos, como Hailey Bieber y Justin Bieber, Michael B. Jordan, Gayle King, Teyana Taylor y Jada Pinkett Smith, se les pidió que vistieran de negro, el look monocromático de Jenner fue más atrevido que el de la mayoría.
La magnate del maquillaje lució un vestido negro con escote halter y atrevidas aberturas que dejaban ver mucha piel.
El diseño sin espalda presentaba dos cinturones de cristal y una abertura lateral muy pronunciada en el centro de la falda.
@eduarrdokardashian 🚨Kylie, Hailey, Justin, Timothee EN LA BODA DE Jordyn Woods!😭💍 #kyliejenner #timotheechalamet #jordynwoods #boda ♬ Clair de lune/Debussy - もつ
Jenner estuvo acompañada por su novio, Timothée Chalamet, quien optó por una chaqueta de cuero negra y una camisa a cuadros azul sin corbata en lugar del traje tradicional.
La pareja compartió un rato con los Bieber. Hailey lució un vestido halter con pedrería y la estrella del pop un traje negro con corbata.
Reconciliación
Jenner y Woods retomaron recientemente su amistad tras una fuerte ruptura a raíz del infame beso de Woods con Tristan Thompson cuando este salía con Khloé Kardashian en 2019.
En 2024, Jenner habló abiertamente sobre la ruptura, revelando que estaba desconsolada, pero que necesitaban distanciarse.
@culted And Hailey & Justin 🫣 #timotheechalamet #kyliejenner #jordynwoods #haileybieber #justinbieber ♬ original sound - Sophie of the Woods
Eran tan amigas que Woods vivía con Jenner y apareció no solo en "Keeping Up With the Kardashians", sino también en el programa derivado de la magnate del maquillaje, "Life of Kylie".
Sin embargo, parece que la amistad entre ambos se ha fortalecido tras su reencuentro en 2024, e incluso Chalamet, superfan de los Knicks, es amigo de Towns.
Los cuatro fueron vistos en varias citas dobles durante la temporada y las Finales de la NBA después de que Jenner acompañara a la estrella de "Dune" en primera fila.