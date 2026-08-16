Kylie Jenner y Timothée Chalamet asisten a la boda de Jordyn Woods

Estados Unidos.

La estrella de reality, Kylie Jenner, ​​​​​de 29 años, asistió a la boda de su amiga Jordyn Woods con la estrella de los New York Knicks, Karl-Anthony Towns, en Malibú, California, el sábado por la noche, y sin duda causó sensación.

Aunque parece que a los invitados famosos, como Hailey Bieber y Justin Bieber, Michael B. Jordan, Gayle King, Teyana Taylor y Jada Pinkett Smith, se les pidió que vistieran de negro, el look monocromático de Jenner fue más atrevido que el de la mayoría.

La magnate del maquillaje lució un vestido negro con escote halter y atrevidas aberturas que dejaban ver mucha piel.

El diseño sin espalda presentaba dos cinturones de cristal y una abertura lateral muy pronunciada en el centro de la falda.